хочу пополнить карту тас викенд в евро, что бы сделать оплату в инете. Что бы не попасть на овер, нужно сегодня пополнить - завтра оплатить? или можно платить через пару часов? Раньше пополнял ощадный, потом переводил на карту и платил. Теперь на ощадном деньги должны два дня отлежаться, что не попасть на комиссию. Как быть?
yoggik написав:по карте викенд не приходят смс коды потдтвержения для оплаты в инете. Горячка говорит что сервис не запрашивает код, хотя сам сервис показывает окно с 3д секюре, и сразу отлуп. Сам сервис пользовал много раз, все было ок. Сегодня поломали что то в тазике. Горячка как всегда на высоте (
как я и думал, надо было подождать пару дней, что бы таз починился. Сегодня платеж прошел без проблем, смс с подтверждением пришло. Таз как всегда луДший ))
yoggik написав:хочу пополнить карту тас викенд в евро, что бы сделать оплату в инете. Что бы не попасть на овер, нужно сегодня пополнить - завтра оплатить? или можно платить через пару часов? Раньше пополнял ощадный, потом переводил на карту и платил. Теперь на ощадном деньги должны два дня отлежаться, что не попасть на комиссию. Как быть?
Никакого овера не должно быть, не парьтесь. Пополнили и можно платить в инете или торговой сети тут же, даже пару часов ждать не надо Когда не приходят смс коды, помогает иногда в телефоне переопределить оператора, чтобы перерегистороваться в сети
yoggik написав:хочу пополнить карту тас викенд в евро, что бы сделать оплату в инете. Что бы не попасть на овер, нужно сегодня пополнить - завтра оплатить? или можно платить через пару часов? Раньше пополнял ощадный, потом переводил на карту и платил. Теперь на ощадном деньги должны два дня отлежаться, что не попасть на комиссию. Как быть?
Краще поповнити за номером рахунку, а картку в руки не давати.
Так же отрубают почту, телекоммуникационные услуги, специализированные магазины продажи телекоммуникационного оборудования (Ринго, например), провайдеры, один МСС относится к продажам запчастей и дома на колёсах... ТАСКОМБАНК
так это еще месяц назад обсудили, я думал еще что то поменялось...
klug надо смотреть тарифы самого т2ю. Сейчас лень искать - но из личного опыта - у меня по одной теме предлагалось вывести на тас по реквизитам денежку с "кэшбеком" и я протестил ощадный. Результат неутешительный ;(
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0