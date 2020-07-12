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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3471347234733474

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 17:30

  Flamingo написав:klug надо смотреть тарифы самого т2ю.

А до чого тут Т2Ю, якщо він у засиланні СЕПа ніякої участі не бере?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 17:47

  klug написав:
  Flamingo написав:klug надо смотреть тарифы самого т2ю.

А до чого тут Т2Ю, якщо він у засиланні СЕПа ніякої участі не бере?
Да сорри мой фэйл. Протупил
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 19:18

  Flamingo написав:clientage в апреле еще было :cry: Зображення

Класс. И шо теперь делать? :(
Нуна таки позакрывать счета в этой корявой банке, которая никак не определится со своими тарифами
Ну хуже ощАда уже, тот хоть реально публикует новые тарифы каждые 2 недели
А тётя Тася никак не может выложить на сайте адназначна-ахтуаЛНые тарифы и их хистори, и офпред хромает на все 4 ноги :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 20:09

  clientage написав:
  Flamingo написав:clientage в апреле еще было :cry: Зображення

Класс. И шо теперь делать? :(
Нуна таки позакрывать счета в этой корявой банке, которая никак не определится со своими тарифами
Ну хуже ощАда уже, тот хоть реально публикует новые тарифы каждые 2 недели
А тётя Тася никак не может выложить на сайте адназначна-ахтуаЛНые тарифы и их хистори, и офпред хромает на все 4 ноги :mrgreen:

На кредитку без комиссии? На ощадный с кредитки с комиссией??
никому не верю
sens
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