А до чого тут Т2Ю, якщо він у засиланні СЕПа ніякої участі не бере?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 лип, 2020 17:30
А до чого тут Т2Ю, якщо він у засиланні СЕПа ніякої участі не бере?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 13 лип, 2020 17:47
Да сорри мой фэйл. Протупил
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Додано: Пон 13 лип, 2020 19:18
Класс. И шо теперь делать?
Нуна таки позакрывать счета в этой корявой банке, которая никак не определится со своими тарифами
Ну хуже ощАда уже, тот хоть реально публикует новые тарифы каждые 2 недели
А тётя Тася никак не может выложить на сайте адназначна-ахтуаЛНые тарифы и их хистори, и офпред хромает на все 4 ноги
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 13 лип, 2020 20:09
На кредитку без комиссии? На ощадный с кредитки с комиссией??
никому не верю
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