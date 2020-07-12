|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 лип, 2020 17:30
Flamingo написав:
klug надо смотреть тарифы самого т2ю.
А до чого тут Т2Ю, якщо він у засиланні СЕПа ніякої участі не бере?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 4555
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 201 раз.
- Подякували: 550 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 лип, 2020 17:47
klug написав: Flamingo написав:
klug надо смотреть тарифы самого т2ю.
А до чого тут Т2Ю, якщо він у засиланні СЕПа ніякої участі не бере?
Да сорри мой фэйл. Протупил
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 4708
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 1051 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 лип, 2020 19:18
Класс. И шо теперь делать?
Нуна таки позакрывать счета в этой корявой банке, которая никак не определится со своими тарифами
Ну хуже ощАда уже, тот хоть реально публикует новые тарифы каждые 2 недели
А тётя Тася никак не может выложить на сайте адназначна-ахтуаЛНые тарифы и их хистори, и офпред хромает на все 4 ноги
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 31902
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2535 раз.
- Подякували: 3719 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 13 лип, 2020 20:09
clientage написав:
Класс. И шо теперь делать?
Нуна таки позакрывать счета в этой корявой банке, которая никак не определится со своими тарифами
Ну хуже ощАда уже, тот хоть реально публикует новые тарифы каждые 2 недели
А тётя Тася никак не может выложить на сайте адназначна-ахтуаЛНые тарифы и их хистори, и офпред хромает на все 4 ноги
На кредитку без комиссии? На ощадный с кредитки с комиссией??
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12248
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 711 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 лип, 2020 21:08
sens
это выложили за зачисление СЕПа на ощадный.
ощадный сейчас пополняется бесплатно только налом в кассе или картой которая есть в ТАС2Ю.
после этой процедуры деньги должны полежать 2 дня
и после этого можно вынимать например на плативку
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 4110
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 591 раз.
- Подякували: 401 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 13 лип, 2020 21:12
uaprofi написав:sens
это выложили за зачисление СЕПа на ощадный.ощадный сейчас пополняется бесплатно только налом в кассе или картой которая есть в ТАС2Ю.
после этой процедуры деньги должны полежать 2 дня
и после этого можно вынимать например на плативку
СЕП без комиссии будет на кредитку,с нее ощадный без комиссии, далее продолжать ??
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12248
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 711 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 лип, 2020 21:42
Stringer написав: Amid написав: Stringer написав:
Так а что изменилось то?
Так же отрубают почту, телекоммуникационные услуги, специализированные магазины продажи телекоммуникационного оборудования (Ринго, например), провайдеры, один МСС относится к продажам запчастей и дома на колёсах...ТАСКОМБАНК
так это еще месяц назад обсудили, я думал еще что то поменялось...
В каких банках еще остались кредитки с бонусами на коммунальные и телекоммуникационные услуги?
Желательно, чтобы остальные условия были примерно такими же, как и Б5 Таскомбанка.
-
Igneus
-
-
- Повідомлень: 596
- З нами з: 29.08.18
- Подякував: 225 раз.
- Подякували: 323 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|