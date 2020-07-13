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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 лип, 2020 09:47
Re: ТАСКОМБАНК
Коллеги, подскажите, доставку Justin есть ли смысл Большой Пятёркой оплачивать? Будет кешбек? И вообще, оно случайно не как р2р пойдёт?
Додано: Вів 14 лип, 2020 09:53
Re: ТАСКОМБАНК
З 16-го липня вже не варто. Невідомо, коли проведуть платіж. Може й не бути кешбеку.
Але це буде правдива оплата, не п2п.
Додано: Вів 14 лип, 2020 09:59
Re: ТАСКОМБАНК
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