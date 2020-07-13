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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 лип, 2020 09:47
Коллеги, подскажите, доставку Justin есть ли смысл Большой Пятёркой оплачивать? Будет кешбек? И вообще, оно случайно не как р2р пойдёт?
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Andrew75
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Додано: Вів 14 лип, 2020 09:53
З 16-го липня вже не варто. Невідомо, коли проведуть платіж. Може й не бути кешбеку.
Але це буде правдива оплата, не п2п.
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Кочевник
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Додано: Вів 14 лип, 2020 09:59
Кочевник написав:
З 16-го липня вже не варто. Невідомо, коли проведуть платіж. Може й не бути кешбеку.
Даже оплата через интернет?
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vpchelko
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Додано: Вів 14 лип, 2020 11:54
vpchelko написав: Кочевник написав:
З 16-го липня вже не варто. Невідомо, коли проведуть платіж. Може й не бути кешбеку.
Даже оплата через интернет?
А яка рiзниця, якщо МСС з 16 стане не кошерним?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Вів 14 лип, 2020 12:16
Alien написав:
МСС з 16 стане не кошерним?
уточніть, будь-ласка, про що саме мова йде ?
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stas_rst
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Додано: Вів 14 лип, 2020 12:35
https://tascombank.ua/news/5ee38ebaa5a0230011d4ed4d
stas_rst написав: Alien написав:
МСС з 16 стане не кошерним?
уточніть, будь-ласка, про що саме мова йде ?
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velvet
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Додано: Вів 14 лип, 2020 12:37
stas_rst написав: Alien написав:
МСС з 16 стане не кошерним?
уточніть, будь-ласка, про що саме мова йде ?
З 16 липня тася добавить ряд МСС до виключень, по яким по б5 не нараховуватиметься кешбек
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Вів 14 лип, 2020 12:55
дякую
думав, щось нове знову
банк - нежданчік
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stas_rst
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