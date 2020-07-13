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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3472347334743475

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 09:47

Re: ТАСКОМБАНК

Коллеги, подскажите, доставку Justin есть ли смысл Большой Пятёркой оплачивать? Будет кешбек? И вообще, оно случайно не как р2р пойдёт?
Andrew75
 
Повідомлень: 986
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 09:53

Re: ТАСКОМБАНК

З 16-го липня вже не варто. Невідомо, коли проведуть платіж. Може й не бути кешбеку.
Але це буде правдива оплата, не п2п.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 09:59

Re: ТАСКОМБАНК

  Кочевник написав:З 16-го липня вже не варто. Невідомо, коли проведуть платіж. Може й не бути кешбеку.

Даже оплата через интернет?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 11:54

  vpchelko написав:
  Кочевник написав:З 16-го липня вже не варто. Невідомо, коли проведуть платіж. Може й не бути кешбеку.

Даже оплата через интернет?

А яка рiзниця, якщо МСС з 16 стане не кошерним?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 12:16

Re: ТАСКОМБАНК

  Alien написав:МСС з 16 стане не кошерним?

уточніть, будь-ласка, про що саме мова йде ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 12:35

  stas_rst написав:
  Alien написав:МСС з 16 стане не кошерним?

уточніть, будь-ласка, про що саме мова йде ?

https://tascombank.ua/news/5ee38ebaa5a0230011d4ed4d
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карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
velvet
 
Повідомлень: 2818
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 12:37

  stas_rst написав:
  Alien написав:МСС з 16 стане не кошерним?

уточніть, будь-ласка, про що саме мова йде ?

З 16 липня тася добавить ряд МСС до виключень, по яким по б5 не нараховуватиметься кешбек
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 12:55

Re: ТАСКОМБАНК

дякую :) думав, щось нове знову :) банк - нежданчік
stas_rst
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Подякували: 121 раз.
 
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