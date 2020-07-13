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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 лип, 2020 09:47
Re: ТАСКОМБАНК
Коллеги, подскажите, доставку Justin есть ли смысл Большой Пятёркой оплачивать? Будет кешбек? И вообще, оно случайно не как р2р пойдёт?
Додано: Вів 14 лип, 2020 09:53
Re: ТАСКОМБАНК
З 16-го липня вже не варто. Невідомо, коли проведуть платіж. Може й не бути кешбеку.
Але це буде правдива оплата, не п2п.
Додано: Вів 14 лип, 2020 09:59
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Вів 14 лип, 2020 11:54
А яка рiзниця, якщо МСС з 16 стане не кошерним?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Вів 14 лип, 2020 12:16
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Вів 14 лип, 2020 12:35
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
Додано: Вів 14 лип, 2020 12:37
З 16 липня тася добавить ряд МСС до виключень, по яким по б5 не нараховуватиметься кешбек
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Вів 14 лип, 2020 12:55
Re: ТАСКОМБАНК
дякую думав, щось нове знову банк - нежданчік
Додано: Вів 14 лип, 2020 19:49
Re: ТАСКОМБАНК
Подскажите кто оплачивал через интернет доставку Новой Почты.
В интернет банкинге в выписке за 2 посылки по 40грн висят 4 транзакции по по 40грн. Оплачивал через приложение новая почта, первые 2 по факту оплаты через мобильно приложение и видимо еще 2 по факту получения посылки (я больше ничего не вводил).
Додано: Вів 14 лип, 2020 19:59
оно идёт как блок, в момент получения отправляется запрос на списание, поэтому 2 раза.
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