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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3473347434753476

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 09:38

Re: ТАСКОМБАНК

  vpchelko написав:В интернет банкинге в выписке за 2 посылки по 40грн висят 4 транзакции по по 40грн

Все верно, лочится 1 сумма, потом списание. В выписке будет 80 за 2 посылки.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 10:51

Всем добрый день! Есть у меня Б5 с магнитной лентой, хочу с бесконтактом. В банке, помню, традиционно под конец осени акции всякие бывают. Вроде что-то было под мои задачи, не помните? :) Или не ждать, оформлять за деньги?
Также мне б лимит чуток поднять, банк что-то инициативу не проявляет. Там какая-то процедура вроде появилась, слышал. Нужно в отделение идти писать заяву с просьбой?
  • Бонус 50 грн за оформление карты monobank: https://monobank.ua/r/nGvp
  • Бонус 100/50 грн за оформление КОКО кард от Forward Bank: http://lx4.me/c/J9gpURdN
Monk23
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 10:53

  Monk23 написав:Есть у меня Б5 с магнитной лентой, хочу с бесконтактом.

Смартфон с NFC не проще купить, решив вопрос раз и навсегда?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 10:54

  Vorlon написав:
  Monk23 написав:Есть у меня Б5 с магнитной лентой, хочу с бесконтактом.

Смартфон с NFC не проще купить, решив вопрос раз и навсегда?

Так це яка ціна питання?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 10:55

Квесторе_поверніться от 100 уе
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 10:57

  Квесторе_поверніться написав:Так це яка ціна питання?

А во сколько вы удобство платить смартфоном всегда и везде оцениваете?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 11:06

  Vorlon написав:
  Monk23 написав:Есть у меня Б5 с магнитной лентой, хочу с бесконтактом.

Смартфон с NFC не проще купить, решив вопрос раз и навсегда?

На днях буквально повезло новый взять бесплатно :) Буду пользоваться тем, что Бог послал (с Китая). Он мне нравится (realme), но NFC здесь нет.
  • Бонус 50 грн за оформление карты monobank: https://monobank.ua/r/nGvp
  • Бонус 100/50 грн за оформление КОКО кард от Forward Bank: http://lx4.me/c/J9gpURdN
Monk23
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 11:09

  omb написав:Квесторе_поверніться от 100 уе

І шо порадите імярекам?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34065
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