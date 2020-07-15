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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 лип, 2020 09:38
vpchelko написав:
В интернет банкинге в выписке за 2 посылки по 40грн висят 4 транзакции по по 40грн
Все верно, лочится 1 сумма, потом списание. В выписке будет 80 за 2 посылки.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
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Додано: Чет 16 лип, 2020 10:51
Всем добрый день! Есть у меня Б5 с магнитной лентой, хочу с бесконтактом. В банке, помню, традиционно под конец осени акции всякие бывают. Вроде что-то было под мои задачи, не помните?
Или не ждать, оформлять за деньги?
Также мне б лимит чуток поднять, банк что-то инициативу не проявляет. Там какая-то процедура вроде появилась, слышал. Нужно в отделение идти писать заяву с просьбой?
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Monk23
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Додано: Чет 16 лип, 2020 10:53
Monk23 написав:
Есть у меня Б5 с магнитной лентой, хочу с бесконтактом.
Смартфон с NFC не проще купить, решив вопрос раз и навсегда?
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Vorlon
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Додано: Чет 16 лип, 2020 10:54
Vorlon написав: Monk23 написав:
Есть у меня Б5 с магнитной лентой, хочу с бесконтактом.
Смартфон с NFC не проще купить, решив вопрос раз и навсегда?
Так це яка ціна питання?
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Додано: Чет 16 лип, 2020 10:55
Квесторе_поверніться от 100 уе
Кешбечные карты!
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omb
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Додано: Чет 16 лип, 2020 10:57
Квесторе_поверніться написав:
Так це яка ціна питання?
А во сколько вы удобство платить смартфоном всегда и везде оцениваете?
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Vorlon
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Додано: Чет 16 лип, 2020 11:06
Vorlon написав: Monk23 написав:
Есть у меня Б5 с магнитной лентой, хочу с бесконтактом.
Смартфон с NFC не проще купить, решив вопрос раз и навсегда?
На днях буквально повезло новый взять бесплатно
Буду пользоваться тем, что Бог послал (с Китая). Он мне нравится (realme), но NFC здесь нет.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 11:09
omb написав:Квесторе_поверніться
от 100 уе
І шо порадите імярекам?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 16 лип, 2020 14:05
omb написав:Квесторе_поверніться
от 100 уе
Карта будет дешевле в разы,вопрос закрыт.
никому не верю
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