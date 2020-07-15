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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 лип, 2020 14:49
sens написав: omb написав:Квесторе_поверніться
от 100 уе
Карта будет дешевле в разы,вопрос закрыт.
Телефон почти всегда с собой, вмещает много карт (и не только). Безопаснее платить тем, что ПИН карты каждый раз не светится на кассе.
Вопрос обсуждался много раз, дело привычки и желания что-л. менять.
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Son of Sun
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Додано: Чет 16 лип, 2020 15:48
Son of Sun написав: sens написав: omb написав:Квесторе_поверніться
от 100 уе
Карта будет дешевле в разы,вопрос закрыт.
Телефон почти всегда с собой, вмещает много карт (и не только). Безопаснее платить тем, что ПИН карты каждый раз не светится на кассе.
Вопрос обсуждался много раз, дело привычки и желания что-л. менять.
150 долларов и 150 грн , вот в чем разница ? Если 1…у.е. =…1…грн , то Ваше утверждение верно . Без нфс можно обойтись,а без кэша никак . Тема закрыта.
никому не верю
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sens
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