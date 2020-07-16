RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3474347534763477

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 14:49

  sens написав:
  omb написав:Квесторе_поверніться от 100 уе

Карта будет дешевле в разы,вопрос закрыт.

Телефон почти всегда с собой, вмещает много карт (и не только). Безопаснее платить тем, что ПИН карты каждый раз не светится на кассе.
Вопрос обсуждался много раз, дело привычки и желания что-л. менять.
Son of Sun
 
Повідомлень: 734
З нами з: 25.04.14
Подякував: 95 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 15:48

  Son of Sun написав:
  sens написав:
  omb написав:Квесторе_поверніться от 100 уе

Карта будет дешевле в разы,вопрос закрыт.

Телефон почти всегда с собой, вмещает много карт (и не только). Безопаснее платить тем, что ПИН карты каждый раз не светится на кассе.
Вопрос обсуждался много раз, дело привычки и желания что-л. менять.
150 долларов и 150 грн , вот в чем разница ? Если 1…у.е. =…1…грн , то Ваше утверждение верно . Без нфс можно обойтись,а без кэша никак . Тема закрыта.
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12272
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 713 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 16:19

Звыняйте за офтоп, но есть у кого опыт пользования NFC у продуктов Apple?
Я так понимаю что не у всех банков есть поддержка Apple Pay?
Adast
 
Повідомлень: 88
З нами з: 04.06.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:30

  Adast написав:Звыняйте за офтоп, но есть у кого опыт пользования NFC у продуктов Apple?
Я так понимаю что не у всех банков есть поддержка Apple Pay?

У ТАСа есть, и эппл вотч тоже нормально работают
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27595
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1167 раз.
Подякували: 6588 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 18:57

Re: ТАСКОМБАНК

Ну шо, коммуналь і мобілки же ффсьо? Чи у Weekend вони залишилися?
Кочевник
 
Повідомлень: 1520
З нами з: 16.02.17
Подякував: 264 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 19:08

Re: ТАСКОМБАНК

Кочевник написав:Ну шо, коммуналь і мобілки же ффсьо? Чи у Weekend вони залишилися?
А что разве у Вики были с этим трудности?
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2377
З нами з: 22.11.15
Подякував: 103 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 19:19

Re: ТАСКОМБАНК

- У вас трудності на WeekEnd билі?
- А можуть бути.
Кочевник
 
Повідомлень: 1520
З нами з: 16.02.17
Подякував: 264 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:36

  Monk23 написав:Спасибо, коллеги, за ответы :D

На Б5 вроде ж не было акций на карты с нфц - это на WC - были акции - выпуск бесплатно на год.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6014
З нами з: 20.01.15
Подякував: 382 раз.
Подякували: 618 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3474347534763477
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, patrikk, Stringer і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87707)
17.07.2020 10:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.