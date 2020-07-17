ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:50
Господа, как вывести с плативки без комиссии?
tano
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:53
tano написав:
Господа, как вывести с плативки без комиссии?
В банкоматі або касі Комси.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 20:21
А напомните, когда ставка по ощадному стала 4%? Зашёл в ТАС2Ю, а там вместо 7и светится 4!!??
Amid
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 20:29
Amid написав:
А напомните, когда ставка по ощадному стала 4%? Зашёл в ТАС2Ю, а там вместо 7и светится 4!!??
https://tascombank.ua/news/zminy-do-tar ... 0011145deb
Ferlakur
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 20:54
Ferlakur 4%... похоже они ударились об угол.
Amid
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