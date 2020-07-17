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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3475347634773478

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:50

Господа, как вывести с плативки без комиссии?
tano
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:53

  tano написав:Господа, как вывести с плативки без комиссии?

В банкоматі або касі Комси.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 20:21

Re: ТАСКОМБАНК

А напомните, когда ставка по ощадному стала 4%? Зашёл в ТАС2Ю, а там вместо 7и светится 4!!??
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 20:29

  Amid написав:А напомните, когда ставка по ощадному стала 4%? Зашёл в ТАС2Ю, а там вместо 7и светится 4!!??


https://tascombank.ua/news/zminy-do-tar ... 0011145deb
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 20:54

Ferlakur

4%... похоже они ударились об угол.
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 21:04

  Amid написав:Ferlakur

4%... похоже они ударились об угол.


:) це ще не ДНО
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greenozon
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  Amid написав:А напомните, когда ставка по ощадному стала 4%? Зашёл в ТАС2Ю, а там вместо 7и светится 4!!??


за сегодня уже насчитают целых 4%
как никак учётная 6%
а когда кредиты на карту будут по 8%?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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