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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:53
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 20:21
Re: ТАСКОМБАНК
А напомните, когда ставка по ощадному стала 4%? Зашёл в ТАС2Ю, а там вместо 7и светится 4!!??
Додано: П'ят 17 лип, 2020 20:29
Додано: П'ят 17 лип, 2020 21:04
це ще не ДНО
гляньте на Накопичувальний в Укрсибі
+50грн !
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:23
за сегодня уже насчитают целых 4%
как никак учётная 6%
а когда кредиты на карту будут по 8%?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:34
В упомянутом укрсиб нет комиссии только по выдаче депо и % через кассу ,как вам внесение - бесплатно,за снятие - с вас 2%
никому не верю
Додано: Суб 18 лип, 2020 10:12
Re: ТАСКОМБАНК
вже менше ніж за тиждень (23го) буде новий перегляд ставки НБУ
ото буде ЦІКАВО як нова мітла буде мести
але ймовірно що новий голова щене встиг нічого тому по інерції буде діяти політика і напрацювання дядЯші
5.5?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 18 лип, 2020 10:13
greenozon
5
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