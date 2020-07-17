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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 лип, 2020 10:28
Колеги я перепрошую за можливо безглузде питання - просто зараз нема змоги шукати в тарифах а треба оперативно прийняти рiшення як поступити - чи буде окомiсено погашення вiкенда пiмпою через Т2Ю з власноi Б5 ща рахунок власних коштiв. Сама т2ю пише про 0 комiса але пiдозрюю, що ще може бути в тарифах б5 щось написано з цього приводу. Тому прошу допомоги
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