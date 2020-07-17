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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3476347734783479

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 10:28

Колеги я перепрошую за можливо безглузде питання - просто зараз нема змоги шукати в тарифах а треба оперативно прийняти рiшення як поступити - чи буде окомiсено погашення вiкенда пiмпою через Т2Ю з власноi Б5 ща рахунок власних коштiв. Сама т2ю пише про 0 комiса але пiдозрюю, що ще може бути в тарифах б5 щось написано з цього приводу. Тому прошу допомоги
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 10:46

  Alien написав:Колеги я перепрошую за можливо безглузде питання - просто зараз нема змоги шукати в тарифах а треба оперативно прийняти рiшення як поступити - чи буде окомiсено погашення вiкенда пiмпою через Т2Ю з власноi Б5 ща рахунок власних коштiв. Сама т2ю пише про 0 комiса але пiдозрюю, що ще може бути в тарифах б5 щось написано з цього приводу. Тому прошу допомоги

Не пробовал, но думаю, шо в вашем случае будет нашару, т.к. "погашення".
Дерзайте :wink:

П.С. В Тарифах Б5 ...через систему ТАS2U:
4.3.1. Переказ коштів між власними картками, що емітовані АТ "ТАСКОМБАНК 1,5% +15 грн.
4.3.6. Погашення кредитів оформлених в АТ "ТАСКОМБАНК" Не тарифікується
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 11:39

Re: ТАСКОМБАНК

Похоже, ТАС стал проводить чужие P2P день в день.
Вчера в обед отправлял на Б5 и Пудру. Вечером уже операции в выписке кириллицей, суммы для погашения в льготном периоде уменьшились.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 11:52

ramzes4
Ну так вполне могли провести понедельником...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 12:08

Re: ТАСКОМБАНК

  ramzes4 написав:суммы для погашения

Так вы для погашения кредита ПИМПОЙ гасились или таки толкали, например, с ПУМБы?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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  #<1 ... 3476347734783479
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