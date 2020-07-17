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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 лип, 2020 10:28
Колеги я перепрошую за можливо безглузде питання - просто зараз нема змоги шукати в тарифах а треба оперативно прийняти рiшення як поступити - чи буде окомiсено погашення вiкенда пiмпою через Т2Ю з власноi Б5 ща рахунок власних коштiв. Сама т2ю пише про 0 комiса але пiдозрюю, що ще може бути в тарифах б5 щось написано з цього приводу. Тому прошу допомоги
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Суб 18 лип, 2020 10:46
Не пробовал, но думаю, шо в вашем случае будет нашару, т.к. "погашення".
Дерзайте
П.С. В Тарифах Б5 ...через систему ТАS2U:
4.3.1. Переказ коштів між власними картками, що емітовані АТ "ТАСКОМБАНК 1,5% +15 грн.
4.3.6. Погашення кредитів оформлених в АТ "ТАСКОМБАНК" Не тарифікується
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 18 лип, 2020 11:39
Re: ТАСКОМБАНК
Похоже, ТАС стал проводить чужие P2P день в день.
Вчера в обед отправлял на Б5 и Пудру. Вечером уже операции в выписке кириллицей, суммы для погашения в льготном периоде уменьшились.
Додано: Суб 18 лип, 2020 12:08
Re: ТАСКОМБАНК
Так вы для погашения кредита ПИМПОЙ гасились или таки толкали, например, с ПУМБы?
... делайте хоть что-нибудь!
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