Додано: Суб 18 лип, 2020 10:28

Колеги я перепрошую за можливо безглузде питання - просто зараз нема змоги шукати в тарифах а треба оперативно прийняти рiшення як поступити - чи буде окомiсено погашення вiкенда пiмпою через Т2Ю з власноi Б5 ща рахунок власних коштiв. Сама т2ю пише про 0 комiса але пiдозрюю, що ще може бути в тарифах б5 щось написано з цього приводу. Тому прошу допомоги