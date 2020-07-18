Колеги я перепрошую за можливо безглузде питання - просто зараз нема змоги шукати в тарифах а треба оперативно прийняти рiшення як поступити - чи буде окомiсено погашення вiкенда пiмпою через Т2Ю з власноi Б5 ща рахунок власних коштiв. Сама т2ю пише про 0 комiса але пiдозрюю, що ще може бути в тарифах б5 щось написано з цього приводу. Тому прошу допомоги
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien написав:Колеги я перепрошую за можливо безглузде питання - просто зараз нема змоги шукати в тарифах а треба оперативно прийняти рiшення як поступити - чи буде окомiсено погашення вiкенда пiмпою через Т2Ю з власноi Б5 ща рахунок власних коштiв. Сама т2ю пише про 0 комiса але пiдозрюю, що ще може бути в тарифах б5 щось написано з цього приводу. Тому прошу допомоги
Не пробовал, но думаю, шо в вашем случае будет нашару, т.к. "погашення". Дерзайте
П.С. В Тарифах Б5 ...через систему ТАS2U: 4.3.1. Переказ коштів між власними картками, що емітовані АТ "ТАСКОМБАНК 1,5% +15 грн. 4.3.6. Погашення кредитів оформлених в АТ "ТАСКОМБАНК" Не тарифікується
Alien написав:Колеги я перепрошую за можливо безглузде питання - просто зараз нема змоги шукати в тарифах а треба оперативно прийняти рiшення як поступити - чи буде окомiсено погашення вiкенда пiмпою через Т2Ю з власноi Б5 ща рахунок власних коштiв. Сама т2ю пише про 0 комiса але пiдозрюю, що ще може бути в тарифах б5 щось написано з цього приводу. Тому прошу допомоги
Не пробовал, но думаю, шо в вашем случае будет нашару, т.к. "погашення". Дерзайте
П.С. В Тарифах Б5 ...через систему ТАS2U: 4.3.1. Переказ коштів між власними картками, що емітовані АТ "ТАСКОМБАНК 1,5% +15 грн. 4.3.6. Погашення кредитів оформлених в АТ "ТАСКОМБАНК" Не тарифікується
Ви правi. Затестив спочатку "соткою", а коли побачив що списало без комiсу, ще й в описаннi операцii показало, що комiс нуль - догасився i основною сумою. Значить таки погашення без комiсу
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo