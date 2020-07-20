Написал в четверг заявление с просьбой увеличить кред. лимит по Б5 и что-то тишина... Менеджер в отделении сказала, что результат будет в течении часа!
Кто уже писал, вам приходило уведомление с результатом, как долго ждали?
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Додано: Пон 20 лип, 2020 11:30
Написал в четверг заявление с просьбой увеличить кред. лимит по Б5 и что-то тишина... Менеджер в отделении сказала, что результат будет в течении часа!
Кто уже писал, вам приходило уведомление с результатом, как долго ждали?
Додано: Пон 20 лип, 2020 13:02
Тут писать такие заявы бессмысленно
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Додано: Пон 20 лип, 2020 13:10
Не бессмысленно, писал, правда до карантина
Точно по времени уже не скажу, но максимум на следующий день подняли
Додано: Пон 20 лип, 2020 17:38
А не предлагали закрыть действующую, а оформить новую с новым кредлимитом?
Или сейчас делается как-то по-другому?
Я б тоже не отказался от увеличения кредлимита по Б5, а то замучался постоянно пополнять.
Додано: Пон 20 лип, 2020 17:57
Re: ТАСКОМБАНК
Нет, не предлагали. Я спрашивал насчет такого варианта. Менеджер сказала, что лучше попробовать с действующей картой, вроде как по ней история уже какая-то есть. Закрыть и открыть и потом можно ведь.
P.S. Делал кстати Б5 по вашей рефералке
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