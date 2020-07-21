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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3477347834793480

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 11:30

Написал в четверг заявление с просьбой увеличить кред. лимит по Б5 и что-то тишина... Менеджер в отделении сказала, что результат будет в течении часа!
Кто уже писал, вам приходило уведомление с результатом, как долго ждали?
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Monk23
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:02

  Monk23 написав:Написал в четверг заявление с просьбой увеличить кред. лимит по Б5 и что-то тишина... Менеджер в отделении сказала, что результат будет в течении часа!
Кто уже писал, вам приходило уведомление с результатом, как долго ждали?

Тут писать такие заявы бессмысленно
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:10

  Вкладчик1234 написав:
  Monk23 написав:Написал в четверг заявление с просьбой увеличить кред. лимит по Б5 и что-то тишина... Менеджер в отделении сказала, что результат будет в течении часа!
Кто уже писал, вам приходило уведомление с результатом, как долго ждали?

Тут писать такие заявы бессмысленно


Не бессмысленно, писал, правда до карантина :!:
Точно по времени уже не скажу, но максимум на следующий день подняли :roll:
an0nym
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 17:38

  Monk23 написав:Написал в четверг заявление с просьбой увеличить кред. лимит по Б5 и что-то тишина... Менеджер в отделении сказала, что результат будет в течении часа!
Кто уже писал, вам приходило уведомление с результатом, как долго ждали?

А не предлагали закрыть действующую, а оформить новую с новым кредлимитом?
Или сейчас делается как-то по-другому?
Я б тоже не отказался от увеличения кредлимита по Б5, а то замучался постоянно пополнять.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 17:57

Re: ТАСКОМБАНК

  Искатель написав:А не предлагали закрыть действующую, а оформить новую с новым кредлимитом?
Или сейчас делается как-то по-другому?
Я б тоже не отказался от увеличения кредлимита по Б5, а то замучался постоянно пополнять.

Нет, не предлагали. Я спрашивал насчет такого варианта. Менеджер сказала, что лучше попробовать с действующей картой, вроде как по ней история уже какая-то есть. Закрыть и открыть и потом можно ведь.

P.S. Делал кстати Б5 по вашей рефералке :)
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Monk23
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 23:46

  Искатель написав:
  Monk23 написав:Написал в четверг заявление с просьбой увеличить кред. лимит по Б5 и что-то тишина... Менеджер в отделении сказала, что результат будет в течении часа!
Кто уже писал, вам приходило уведомление с результатом, как долго ждали?

А не предлагали закрыть действующую, а оформить новую с новым кредлимитом?
Или сейчас делается как-то по-другому?
Я б тоже не отказался от увеличения кредлимита по Б5, а то замучался постоянно пополнять.

Две Б5 с лимитами не дадут.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 19:20

Re: ТАСКОМБАНК

Подскажите, пожалуйста, сколько ждать сейчас смс с информацией по установленному кредлиму?
Человек открыл Б5, где-то в 16.00, до сих пор нет смс.
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 19:41

allaliu это нормально. Придет скорее всего завтра.
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  • Бонус 100/50 грн за оформление КОКО кард от Forward Bank: http://lx4.me/c/J9gpURdN
Monk23
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  #<1 ... 3477347834793480
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