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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 лип, 2020 11:30
Написал в четверг заявление с просьбой увеличить кред. лимит по Б5 и что-то тишина... Менеджер в отделении сказала, что результат будет в течении часа!
Кто уже писал, вам приходило уведомление с результатом, как долго ждали?
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Monk23
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Додано: Пон 20 лип, 2020 13:02
Monk23 написав:
Написал в четверг заявление с просьбой увеличить кред. лимит по Б5 и что-то тишина... Менеджер в отделении сказала, что результат будет в течении часа!
Кто уже писал, вам приходило уведомление с результатом, как долго ждали?
Тут писать такие заявы бессмысленно
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Додано: Пон 20 лип, 2020 13:10
Вкладчик1234 написав: Monk23 написав:
Написал в четверг заявление с просьбой увеличить кред. лимит по Б5 и что-то тишина... Менеджер в отделении сказала, что результат будет в течении часа!
Кто уже писал, вам приходило уведомление с результатом, как долго ждали?
Тут писать такие заявы бессмысленно
Не бессмысленно, писал, правда до карантина
Точно по времени уже не скажу, но максимум на следующий день подняли
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an0nym
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Додано: Пон 20 лип, 2020 17:38
Monk23 написав:
Написал в четверг заявление с просьбой увеличить кред. лимит по Б5 и что-то тишина... Менеджер в отделении сказала, что результат будет в течении часа!
Кто уже писал, вам приходило уведомление с результатом, как долго ждали?
А не предлагали закрыть действующую, а оформить новую с новым кредлимитом?
Или сейчас делается как-то по-другому?
Я б тоже не отказался от увеличения кредлимита по Б5, а то замучался постоянно пополнять.
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Додано: Пон 20 лип, 2020 17:57
Искатель написав:
А не предлагали закрыть действующую, а оформить новую с новым кредлимитом?
Или сейчас делается как-то по-другому?
Я б тоже не отказался от увеличения кредлимита по Б5, а то замучался постоянно пополнять.
Нет, не предлагали. Я спрашивал насчет такого варианта. Менеджер сказала, что лучше попробовать с действующей картой, вроде как по ней история уже какая-то есть. Закрыть и открыть и потом можно ведь.
P.S. Делал кстати Б5 по вашей рефералке
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Monk23
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Додано: Пон 20 лип, 2020 23:46
Искатель написав: Monk23 написав:
Написал в четверг заявление с просьбой увеличить кред. лимит по Б5 и что-то тишина... Менеджер в отделении сказала, что результат будет в течении часа!
Кто уже писал, вам приходило уведомление с результатом, как долго ждали?
А не предлагали закрыть действующую, а оформить новую с новым кредлимитом?
Или сейчас делается как-то по-другому?
Я б тоже не отказался от увеличения кредлимита по Б5, а то замучался постоянно пополнять.
Две Б5 с лимитами не дадут.
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rollo
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Додано: Вів 21 лип, 2020 19:20
Подскажите, пожалуйста, сколько ждать сейчас смс с информацией по установленному кредлиму?
Человек открыл Б5, где-то в 16.00, до сих пор нет смс.
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allaliu
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Додано: Вів 21 лип, 2020 19:41
allaliu это нормально. Придет скорее всего завтра.
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Monk23
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Додано: Вів 21 лип, 2020 22:49
rollo написав: Искатель написав: Monk23 написав:
Написал в четверг заявление с просьбой увеличить кред. лимит по Б5 и что-то тишина... Менеджер в отделении сказала, что результат будет в течении часа!
Кто уже писал, вам приходило уведомление с результатом, как долго ждали?
А не предлагали закрыть действующую, а оформить новую с новым кредлимитом?
Или сейчас делается как-то по-другому?
Я б тоже не отказался от увеличения кредлимита по Б5, а то замучался постоянно пополнять.
Две Б5 с лимитами не дадут.
Запросто.
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