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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3478347934803481

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 12:30

Друзі, ми вже тестуємо виписку по проді. Ще трішечки і виписка буде доступна всім нашим Клієнтам. У виписці Ви знайдете МСС, суми кешбеків і навіть суми залишків після кожної операції.


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 13:07

  Vorlon написав:
Друзі, ми вже тестуємо виписку по проді. Ще трішечки і виписка буде доступна всім нашим Клієнтам. У виписці Ви знайдете МСС, суми кешбеків і навіть суми залишків після кожної операції.


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ма-маа!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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  #<1 ... 3478347934803481
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