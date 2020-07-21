Друзі, ми вже тестуємо виписку по проді. Ще трішечки і виписка буде доступна всім нашим Клієнтам. У виписці Ви знайдете МСС, суми кешбеків і навіть суми залишків після кожної операції.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 лип, 2020 12:30
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Додано: Сер 22 лип, 2020 13:07
ма-маа!
... делайте хоть что-нибудь!
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