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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3478347934803481

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 12:30

Друзі, ми вже тестуємо виписку по проді. Ще трішечки і виписка буде доступна всім нашим Клієнтам. У виписці Ви знайдете МСС, суми кешбеків і навіть суми залишків після кожної операції.


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 13:07

  Vorlon написав:
Друзі, ми вже тестуємо виписку по проді. Ще трішечки і виписка буде доступна всім нашим Клієнтам. У виписці Ви знайдете МСС, суми кешбеків і навіть суми залишків після кожної операції.


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ма-маа!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 14:34

Нашкребли грошей на новий модуль? Коли вже нашкребуть на багфіксинг? Останнім часом, коли Т2Ю щось не подобається, то він просто нічого не робить - без жодних видимих помилок. Я так пів години чекав погашення, поки не зрозумів, що треба було розбити суму.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4575
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 14:45

Re: ТАСКОМБАНК

Що таке продя??? Продажа?
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
Повідомлень: 680
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 14:48

  rollo написав:
  guntherhouse777 написав:
  rollo написав:Две Б5 с лимитами не дадут.

Запросто.
Перекредитование

Нужно будет попробовать.
У вас получилось?

Я и не пробовал.
У меня Б5 с и без КЛ.
Но в отделении рассказали о клиенте с тремя Б5 с КЛ.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4495
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 14:56

  Vorlon написав:
Друзі, ми вже тестуємо виписку по проді. Ще трішечки і виписка буде доступна всім нашим Клієнтам. У виписці Ви знайдете МСС, суми кешбеків і навіть суми залишків після кожної операції.


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


поздно. забираем депозит в сентябре и на выход из шараги. :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 14:59

  Slx написав:Що таке продя??? Продажа?
это рабочая система, где все происходит
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 15:10

  guntherhouse777 написав:
  rollo написав:
  guntherhouse777 написав:Запросто.
Перекредитование

Нужно будет попробовать.
У вас получилось?

Я и не пробовал.
У меня Б5 с и без КЛ.
Но в отделении рассказали о клиенте с тремя Б5 с КЛ.

Та чешут они в отделении походу. У меня муж оформил вторую Б5 с КЛ 1000, получил карту и ушёл. Не успел доехать домой, ему позвонили и сказали, что вкралась ошибка и что нельзя иметь 2 карты с кл. Он глянул в иб - кл уже 0. Теперь у него тоже две Б5 - одна с лимитом, другая - без
Кассандра
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  #<1 ... 3478347934803481
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