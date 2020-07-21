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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 лип, 2020 12:30
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Друзі, ми вже тестуємо виписку по проді. Ще трішечки і виписка буде доступна всім нашим Клієнтам. У виписці Ви знайдете МСС, суми кешбеків і навіть суми залишків після кожної операції.
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Vorlon
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Додано: Сер 22 лип, 2020 13:07
Vorlon написав:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Друзі, ми вже тестуємо виписку по проді. Ще трішечки і виписка буде доступна всім нашим Клієнтам. У виписці Ви знайдете МСС, суми кешбеків і навіть суми залишків після кожної операції.
ма-маа!
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 22 лип, 2020 14:34
Нашкребли грошей на новий модуль? Коли вже нашкребуть на багфіксинг? Останнім часом, коли Т2Ю щось не подобається, то він просто нічого не робить - без жодних видимих помилок. Я так пів години чекав погашення, поки не зрозумів, що треба було розбити суму.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Сер 22 лип, 2020 14:45
Що таке продя??? Продажа?
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Slx
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Додано: Сер 22 лип, 2020 14:48
rollo написав: guntherhouse777 написав: rollo написав:
Две Б5 с лимитами не дадут.
Запросто.
Перекредитование
Нужно будет попробовать.
У вас получилось?
Я и не пробовал.
У меня Б5 с и без КЛ.
Но в отделении рассказали о клиенте с тремя Б5 с КЛ.
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guntherhouse777
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Додано: Сер 22 лип, 2020 14:56
Vorlon написав:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Друзі, ми вже тестуємо виписку по проді. Ще трішечки і виписка буде доступна всім нашим Клієнтам. У виписці Ви знайдете МСС, суми кешбеків і навіть суми залишків після кожної операції.
поздно. забираем депозит в сентябре и на выход из шараги.
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Alex2007
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Додано: Сер 22 лип, 2020 14:59
Slx написав:
Що таке продя??? Продажа?
это рабочая система, где все происходит
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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Додано: Сер 22 лип, 2020 15:10
guntherhouse777 написав: rollo написав: guntherhouse777 написав:
Запросто.
Перекредитование
Нужно будет попробовать.
У вас получилось?
Я и не пробовал.
У меня Б5 с и без КЛ.
Но в отделении рассказали о клиенте с тремя Б5 с КЛ.
Та чешут они в отделении походу. У меня муж оформил вторую Б5 с КЛ 1000, получил карту и ушёл. Не успел доехать домой, ему позвонили и сказали, что вкралась ошибка и что нельзя иметь 2 карты с кл. Он глянул в иб - кл уже 0. Теперь у него тоже две Б5 - одна с лимитом, другая - без
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Додано: Сер 22 лип, 2020 16:36
Только увидела что по ощадному снизили до 4%... вообще грусть-печаль-огорчение
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Додано: Сер 22 лип, 2020 17:14
guntherhouse777 написав: rollo написав: guntherhouse777 написав:
Запросто.
Перекредитование
Нужно будет попробовать.
У вас получилось?
Я и не пробовал.
У меня Б5 с и без КЛ.
Но в отделении рассказали о клиенте с тремя Б5 с КЛ.
А мне в отделении сказали, что нельзя две Б5 с лимитами. Поэтому написал.
Без лимиту Б5 сколько хочешь.
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rollo
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