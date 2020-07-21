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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3479348034813482

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 17:19

Re: ТАСКОМБАНК

Вчера девица в отделнении сказала, что страховок при открытии кредиток-нет. Правда? Или лучше проверить?
Ещё вопросик: есть ли разица в % кешбека,если тратить свои, а не кредитные?
Уточняю, поскольку со вчера смс об установленном кредлиме так и не было.
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 17:22

  allaliu написав:Уточняю, поскольку со вчера смс об установленном кредлиме так и не было.

Так зарегитесь в банкинге
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 17:33

  Вкладчик1234 написав:
  allaliu написав:Уточняю, поскольку со вчера смс об установленном кредлиме так и не было.

Так зарегитесь в банкинге

У человека, который оформлял Б5, есть Пудра, и Тас2ю установлен.
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 17:35

allaliu, там и лимит видно
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Вкладчик1234
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Форумчанин року
 
Повідомлень: 12015
З нами з: 18.04.15
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 18:01

  Вкладчик1234 написав:allaliu, там и лимит видно

В том то и дело, что его на Б5 пока нет.
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 18:08

  Vorlon написав:
Друзі, ми вже тестуємо виписку по проді. Ще трішечки і виписка буде доступна всім нашим Клієнтам. У виписці Ви знайдете МСС, суми кешбеків і навіть суми залишків після кожної операції.


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Кнопка в ТАС2Ю уже есть, но пока не работает.
Ferlakur
 
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  #<1 ... 3479348034813482
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