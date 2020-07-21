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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 лип, 2020 17:19
Вчера девица в отделнении сказала, что страховок при открытии кредиток-нет. Правда? Или лучше проверить?
Ещё вопросик: есть ли разица в % кешбека,если тратить свои, а не кредитные?
Уточняю, поскольку со вчера смс об установленном кредлиме так и не было.
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allaliu
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Додано: Сер 22 лип, 2020 17:22
allaliu написав:
Уточняю, поскольку со вчера смс об установленном кредлиме так и не было.
Так зарегитесь в банкинге
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 22 лип, 2020 17:33
Вкладчик1234 написав: allaliu написав:
Уточняю, поскольку со вчера смс об установленном кредлиме так и не было.
Так зарегитесь в банкинге
У человека, который оформлял Б5, есть Пудра, и Тас2ю установлен.
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allaliu
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Додано: Сер 22 лип, 2020 17:35
allaliu, там и лимит видно
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 22 лип, 2020 18:01
Вкладчик1234 написав:allaliu,
там и лимит видно
В том то и дело, что его на Б5 пока нет.
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allaliu
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Додано: Сер 22 лип, 2020 18:08
Vorlon написав:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Друзі, ми вже тестуємо виписку по проді. Ще трішечки і виписка буде доступна всім нашим Клієнтам. У виписці Ви знайдете МСС, суми кешбеків і навіть суми залишків після кожної операції.
Кнопка в ТАС2Ю уже есть, но пока не работает.
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Ferlakur
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