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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 лип, 2020 06:39
Re: ТАСКОМБАНК
У мене з 17-го висять 8 оплат без кешбеку. Раніше максимум 3 дні займала проводка.
Додано: Чет 23 лип, 2020 06:44
Додано: Чет 23 лип, 2020 06:50
ТАСКОМБАНК
Страховка по умолчанию есть в п. 10.3.4, поэтому надо писать заявление на досрочное прекращение договора страхования жизни. Кешбек за свои-1% , за кредитные -2%.
Додано: Чет 23 лип, 2020 06:57
Додано: Чет 23 лип, 2020 09:36
[quote="5020287:ricardo"][quote="5020285:guntherhouse777"][quote="5020283:ricardo"]У мене з 17-го висять 8 оплат без кешбеку. Раніше максимум 3 дні займала проводка.[/quote]
Куда платили и чем?
Надеюсь, не с Б5 и на исключения от 16.07?[/quote]
У мене Платівка.[/quote] у пластинки с б5 одна программа кэшбека, поэтому исключения вступившие с 16.07 распространяются и на нее. Вот если бы у вас была виика, то другое дело. Но по виике не видно начисленного кэшбека
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Чет 23 лип, 2020 11:30
Re: ТАСКОМБАНК
Человеку на Б5 кредлим не налили. Есть Пудра с кредлимом. Можно как-то Пудру подвязать как допку к Б5, или наоборот, чтобы пользоваться общим лимитом?
Додано: Чет 23 лип, 2020 12:02
Можно. Выпускаете за 200 грн отдельную допку Б5 к Пудре
... делайте хоть что-нибудь!
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