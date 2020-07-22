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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 лип, 2020 06:39
У мене з 17-го висять 8 оплат без кешбеку. Раніше максимум 3 дні займала проводка.
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ricardo
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Додано: Чет 23 лип, 2020 06:44
ricardo написав:
У мене з 17-го висять 8 оплат без кешбеку. Раніше максимум 3 дні займала проводка.
Куда платили и чем?
Надеюсь, не с Б5 и на исключения от 16.07?
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guntherhouse777
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Додано: Чет 23 лип, 2020 06:50
Страховка по умолчанию есть в п. 10.3.4, поэтому надо писать заявление на досрочное прекращение договора страхования жизни. Кешбек за свои-1% , за кредитные -2%.
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talex
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Додано: Чет 23 лип, 2020 06:57
guntherhouse777 написав: ricardo написав:
У мене з 17-го висять 8 оплат без кешбеку. Раніше максимум 3 дні займала проводка.
Куда платили и чем?
Надеюсь, не с Б5 и на исключения от 16.07?
У мене Платівка.
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ricardo
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Додано: Чет 23 лип, 2020 09:36
[quote="5020287:ricardo"][quote="5020285:guntherhouse777"][quote="5020283:ricardo"]У мене з 17-го висять 8 оплат без кешбеку. Раніше максимум 3 дні займала проводка.[/quote]
Куда платили и чем?
Надеюсь, не с Б5 и на исключения от 16.07?[/quote]
У мене Платівка.[/quote] у пластинки с б5 одна программа кэшбека, поэтому исключения вступившие с 16.07 распространяются и на нее. Вот если бы у вас была виика, то другое дело. Но по виике не видно начисленного кэшбека
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Чет 23 лип, 2020 11:30
Человеку на Б5 кредлим не налили. Есть Пудра с кредлимом. Можно как-то Пудру подвязать как допку к Б5, или наоборот, чтобы пользоваться общим лимитом?
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allaliu
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Додано: Чет 23 лип, 2020 12:02
allaliu написав:
Человеку на Б5 кредлим не налили. Есть Пудра с кредлимом. Можно как-то Пудру подвязать как допку к Б5, или наоборот, чтобы пользоваться общим лимитом?
Можно. Выпускаете за 200 грн отдельную допку Б5 к Пудре
... делайте хоть что-нибудь!
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2
Додано: Чет 23 лип, 2020 13:57
А, что,за оплату в интернете уже не начисляют кешбек по Б5?
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wilomik
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Додано: Чет 23 лип, 2020 13:58
wilomik
Смотря за что. Если за мобильный, к примеру, то нет...
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Vorlon
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