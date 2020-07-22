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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3480348134823483

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 06:39

Re: ТАСКОМБАНК

У мене з 17-го висять 8 оплат без кешбеку. Раніше максимум 3 дні займала проводка.
ricardo
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 06:44

  ricardo написав:У мене з 17-го висять 8 оплат без кешбеку. Раніше максимум 3 дні займала проводка.

Куда платили и чем?
Надеюсь, не с Б5 и на исключения от 16.07?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 06:50

ТАСКОМБАНК

Страховка по умолчанию есть в п. 10.3.4, поэтому надо писать заявление на досрочное прекращение договора страхования жизни. Кешбек за свои-1% , за кредитные -2%.
talex
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 06:57

  guntherhouse777 написав:
  ricardo написав:У мене з 17-го висять 8 оплат без кешбеку. Раніше максимум 3 дні займала проводка.

Куда платили и чем?
Надеюсь, не с Б5 и на исключения от 16.07?

У мене Платівка.
ricardo
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 09:36

[quote="5020287:ricardo"][quote="5020285:guntherhouse777"][quote="5020283:ricardo"]У мене з 17-го висять 8 оплат без кешбеку. Раніше максимум 3 дні займала проводка.[/quote]
Куда платили и чем?
Надеюсь, не с Б5 и на исключения от 16.07?[/quote]
У мене Платівка.[/quote] у пластинки с б5 одна программа кэшбека, поэтому исключения вступившие с 16.07 распространяются и на нее. Вот если бы у вас была виика, то другое дело. Но по виике не видно начисленного кэшбека
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 11:30

Re: ТАСКОМБАНК

Человеку на Б5 кредлим не налили. Есть Пудра с кредлимом. Можно как-то Пудру подвязать как допку к Б5, или наоборот, чтобы пользоваться общим лимитом?
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 12:02

  allaliu написав:Человеку на Б5 кредлим не налили. Есть Пудра с кредлимом. Можно как-то Пудру подвязать как допку к Б5, или наоборот, чтобы пользоваться общим лимитом?

Можно. Выпускаете за 200 грн отдельную допку Б5 к Пудре
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 13:57

Re: ТАСКОМБАНК

А, что,за оплату в интернете уже не начисляют кешбек по Б5?
wilomik
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 13:58

wilomik
Смотря за что. Если за мобильный, к примеру, то нет...
Vorlon
 
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