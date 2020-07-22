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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3481348234833484

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:29

  clientage написав:
  allaliu написав:Человеку на Б5 кредлим не налили. Есть Пудра с кредлимом. Можно как-то Пудру подвязать как допку к Б5, или наоборот, чтобы пользоваться общим лимитом?

Можно. Выпускаете за 200 грн отдельную допку Б5 к Пудре

А когда можно закрыть выпущенную Б5 без кредлима?
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:32

Re: ТАСКОМБАНК

Подскажите, смена пинкода в банкомате таса по Вике бесплатная?

Кстати хинт, если перевыпускать Вику через горлинию по сроку окончания, то это бесплатно, в тас2ю то же самое - 150 грн.
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:49

  wilomik написав:За оплату в интернете с помощью Google Pay. По 16 июля было с кешбеком, а с 20-го уже нет.

Блин, ну не прикалывайтесь же! Говорю, что зависит от того, что (продукты, билеты, сантехнику, услуги и т.д. и т.п.) и где (на каком сайте) вы купили. А вы мне про то, как вы платили - да не важно как!

Вы дали 0% информации чтобы вам что-то ответить вразумительное.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 15:17

Re: ТАСКОМБАНК

  Boundless написав:Подскажите, смена пинкода в банкомате таса по Вике бесплатная?
Должно быть 10 грн.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
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MASolomko
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