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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 лип, 2020 14:29
clientage написав: allaliu написав:
Человеку на Б5 кредлим не налили. Есть Пудра с кредлимом. Можно как-то Пудру подвязать как допку к Б5, или наоборот, чтобы пользоваться общим лимитом?
Можно. Выпускаете за 200 грн отдельную допку Б5 к Пудре
А когда можно закрыть выпущенную Б5 без кредлима?
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Додано: Чет 23 лип, 2020 14:32
Подскажите, смена пинкода в банкомате таса по Вике бесплатная?
Кстати хинт, если перевыпускать Вику через горлинию по сроку окончания, то это бесплатно, в тас2ю то же самое - 150 грн.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 14:49
wilomik написав:
За оплату в интернете с помощью Google Pay. По 16 июля было с кешбеком, а с 20-го уже нет.
Блин, ну не прикалывайтесь же! Говорю, что зависит от того, что (продукты, билеты, сантехнику, услуги и т.д. и т.п.) и где (на каком сайте) вы купили. А вы мне про то, как вы платили - да не важно как!
Вы дали 0% информации чтобы вам что-то ответить вразумительное.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 15:17
Boundless написав:
Подскажите, смена пинкода в банкомате таса по Вике бесплатная?
Должно быть 10 грн.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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