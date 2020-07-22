ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 лип, 2020 14:29
clientage написав: allaliu написав:
Человеку на Б5 кредлим не налили. Есть Пудра с кредлимом. Можно как-то Пудру подвязать как допку к Б5, или наоборот, чтобы пользоваться общим лимитом?
Можно. Выпускаете за 200 грн отдельную допку Б5 к Пудре
А когда можно закрыть выпущенную Б5 без кредлима?
allaliu
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Додано: Чет 23 лип, 2020 14:32
Подскажите, смена пинкода в банкомате таса по Вике бесплатная?
Кстати хинт, если перевыпускать Вику через горлинию по сроку окончания, то это бесплатно, в тас2ю то же самое - 150 грн.
.......
Boundless
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Додано: Чет 23 лип, 2020 14:49
wilomik написав:
За оплату в интернете с помощью Google Pay. По 16 июля было с кешбеком, а с 20-го уже нет.
Блин, ну не прикалывайтесь же! Говорю, что зависит от того, что (продукты, билеты, сантехнику, услуги и т.д. и т.п.) и где (на каком сайте) вы купили. А вы мне про то, как вы платили - да не важно как!
Вы дали 0% информации чтобы вам что-то ответить вразумительное.
Vorlon
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Додано: Чет 23 лип, 2020 15:17
Boundless написав:
Подскажите, смена пинкода в банкомате таса по Вике бесплатная?
Должно быть 10 грн.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Додано: Чет 23 лип, 2020 16:41
allaliu написав: clientage написав: allaliu написав:
Человеку на Б5 кредлим не налили. Есть Пудра с кредлимом. Можно как-то Пудру подвязать как допку к Б5, или наоборот, чтобы пользоваться общим лимитом?
Можно. Выпускаете за 200 грн отдельную допку Б5 к Пудре
А когда можно закрыть выпущенную Б5 без кредлима?
А зачем закрывать Б5 без лимита? Такую можно использовать для валютообмена.
rollo
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Додано: Чет 23 лип, 2020 16:44
wilomik написав: Vorlon написав: wilomik Смотря за что. Если за мобильный, к примеру, то нет...
За оплату в интернете с помощью Google Pay. По 16 июля было с кешбеком, а с 20-го уже нет.
https://tascombank.ua/news/zminy-za-programoiu-zaoshchadzhui-na-pokupkakh-razom-z-taskombank-ta-v-taryfakh-za-produktom-pudracard-5ee38ebaa5a0230011d4ed4d
некоторые мсс исключили из кэшбэка по Б5 и пудре.
ol_zy
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Додано: Чет 23 лип, 2020 16:58
Нет необходимости в двух Б5. Закрыли без лимита, открыли допку к Пудре. Столько движений, ибо Тася жмётся хотя бы 10-ку налить. Кстати, допка-магнитка стоит 50 грн.
allaliu
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