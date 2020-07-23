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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3482348334843485

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 19:46

allaliu
Доброго дня!
Повідомляємо, закрити картковий рахунок можливо лише у відділенні Банку.
TASCOMBANK
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Представник банку
 
Повідомлень: 2796
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 198 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 19:47

  TASCOMBANK написав:allaliu
Доброго дня!
Повідомляємо, закрити картковий рахунок можливо лише у відділенні Банку.

Ужо
allaliu
 
Повідомлень: 206
З нами з: 04.04.17
Подякував: 82 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 21:58

TASCOMBANK , не пропадайте надолго. :D
rollo
 
Повідомлень: 852
З нами з: 20.10.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 81 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 22:11

Можно как-то повысить лимит на Пудре с 3к? Катастрофически мало в последнее время стало, по 2-3 раза в месяц приходится пополнять.
Striker
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Повідомлень: 808
З нами з: 15.02.20
Подякував: 66 раз.
Подякували: 61 раз.
 
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  #<1 ... 3482348334843485
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