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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3482348334843485

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 19:46

allaliu
Доброго дня!
Повідомляємо, закрити картковий рахунок можливо лише у відділенні Банку.
TASCOMBANK
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Представник банку
 
Повідомлень: 2796
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 198 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 19:47

  TASCOMBANK написав:allaliu
Доброго дня!
Повідомляємо, закрити картковий рахунок можливо лише у відділенні Банку.

Ужо
allaliu
 
Повідомлень: 206
З нами з: 04.04.17
Подякував: 82 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 21:58

TASCOMBANK , не пропадайте надолго. :D
rollo
 
Повідомлень: 857
З нами з: 20.10.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 82 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 22:11

Можно как-то повысить лимит на Пудре с 3к? Катастрофически мало в последнее время стало, по 2-3 раза в месяц приходится пополнять.
Striker
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Повідомлень: 808
З нами з: 15.02.20
Подякував: 66 раз.
Подякували: 61 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 09:53

Б5

какую сумму кешбека можно максимально получить по цифрам из сообщений, после транзакций, 777 или 777 + 19,5% ?
SILVER_UA
 
Повідомлень: 733
З нами з: 21.07.10
Подякував: 131 раз.
Подякували: 61 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:01

SILVER_UA
777*0,805.
Vorlon
 
Повідомлень: 8601
З нами з: 14.06.13
Подякував: 426 раз.
Подякували: 884 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:01

  SILVER_UA написав:какую сумму кешбека можно максимально получить по цифрам из сообщений, после транзакций, 777 или 777 + 19,5% ?

В повiдомленеях по б5 та пудрi Тася указує кешбек брудними. Вивести в мiсяць можливо максимум 777 грн. брудними (або 625 грн. з копiйками чистими)
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 378
З нами з: 12.01.20
Подякував: 23 раз.
Подякували: 102 раз.
 
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  #<1 ... 3482348334843485
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