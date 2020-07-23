allaliu
Доброго дня!
Повідомляємо, закрити картковий рахунок можливо лише у відділенні Банку.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 лип, 2020 19:46
allaliu
Доброго дня!
Повідомляємо, закрити картковий рахунок можливо лише у відділенні Банку.
Додано: Чет 23 лип, 2020 19:47
Додано: Чет 23 лип, 2020 22:11
Можно как-то повысить лимит на Пудре с 3к? Катастрофически мало в последнее время стало, по 2-3 раза в месяц приходится пополнять.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 09:53
Б5
какую сумму кешбека можно максимально получить по цифрам из сообщений, после транзакций, 777 или 777 + 19,5% ?
Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:01
В повiдомленеях по б5 та пудрi Тася указує кешбек брудними. Вивести в мiсяць можливо максимум 777 грн. брудними (або 625 грн. з копiйками чистими)
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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