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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 лип, 2020 19:46
allaliu
Доброго дня!
Повідомляємо, закрити картковий рахунок можливо лише у відділенні Банку.
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TASCOMBANK
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Додано: Чет 23 лип, 2020 19:47
TASCOMBANK написав:allaliu
Доброго дня!
Повідомляємо, закрити картковий рахунок можливо лише у відділенні Банку.
Ужо
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allaliu
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Додано: Чет 23 лип, 2020 21:58
TASCOMBANK
, не пропадайте надолго.
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rollo
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Додано: Чет 23 лип, 2020 22:11
Можно как-то повысить лимит на Пудре с 3к? Катастрофически мало в последнее время стало, по 2-3 раза в месяц приходится пополнять.
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Striker
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 09:53
какую сумму кешбека можно максимально получить по цифрам из сообщений, после транзакций, 777 или 777 + 19,5% ?
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SILVER_UA
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:01
SILVER_UA
777*0,805.
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Vorlon
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:01
SILVER_UA написав:
какую сумму кешбека можно максимально получить по цифрам из сообщений, после транзакций, 777 или 777 + 19,5% ?
В повiдомленеях по б5 та пудрi Тася указує кешбек брудними. Вивести в мiсяць можливо максимум 777 грн. брудними (або 625 грн. з копiйками чистими)
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:21
Striker написав:
Можно как-то повысить лимит на Пудре с 3к? Катастрофически мало в последнее время стало, по 2-3 раза в месяц приходится пополнять.
Нужно затянуть пояс! Меньше болеть, вещи и обувь носить аккуратнее.
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rollo
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 15:50
Гасимся правильно 27-го? Ничего не напутал?
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rollo
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 16:21
rollo написав:Гасимся правильно 27-го? Ничего не напутал?
Да. Если все будет работать. Я сегодня, лимит маленький, траты завтра.
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lel
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