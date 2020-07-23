Значит загасимся 27-го. Смелого пуля боится.lel написав:Да. Если все будет работать. Я сегодня, лимит маленький, траты завтра.rollo написав:Гасимся правильно 27-го? Ничего не напутал?
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:46
Re: ТАСКОМБАНК
Значит загасимся 27-го. Смелого пуля боится.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:48
Re: ТАСКОМБАНК
Какие у вас лимиты?, что есть необходимость гасить их, я на Б5 и Вики все лимиты за месяц успеваю по несколько раз прогнать, даже и не смотрю когда тут гасится надо))
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