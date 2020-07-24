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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:46
lel написав:
rollo написав:Гасимся правильно 27-го? Ничего не напутал?
Да. Если все будет работать. Я сегодня, лимит маленький, траты завтра.
Значит загасимся 27-го. Смелого пуля боится.
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:48
rollo написав:Гасимся правильно 27-го? Ничего не напутал?
Какие у вас лимиты?, что есть необходимость гасить их, я на Б5 и Вики все лимиты за месяц успеваю по несколько раз прогнать, даже и не смотрю когда тут гасится надо))
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:02
anis написав:
rollo написав:Гасимся правильно 27-го? Ничего не напутал?
Какие у вас лимиты?, что есть необходимость гасить их, я на Б5 и Вики все лимиты за месяц успеваю по несколько раз прогнать, даже и не смотрю когда тут гасится надо))
У меня 10 000. Но активно использую карты и других банков.
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:11
rollo написав: anis написав:
rollo написав:Гасимся правильно 27-го? Ничего не напутал?
Какие у вас лимиты?, что есть необходимость гасить их, я на Б5 и Вики все лимиты за месяц успеваю по несколько раз прогнать, даже и не смотрю когда тут гасится надо))
У меня 10 000. Но активно использую карты и других банков.
10k для ТАС норм, у меня 3к
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 22:51
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