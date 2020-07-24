|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:46
lel написав:
rollo написав:Гасимся правильно 27-го? Ничего не напутал?
Да. Если все будет работать. Я сегодня, лимит маленький, траты завтра.
Значит загасимся 27-го. Смелого пуля боится.
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 858
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:48
rollo написав:Гасимся правильно 27-го? Ничего не напутал?
Какие у вас лимиты?, что есть необходимость гасить их, я на Б5 и Вики все лимиты за месяц успеваю по несколько раз прогнать, даже и не смотрю когда тут гасится надо))
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
-
anis
-
-
- Повідомлень: 2381
- З нами з: 22.11.15
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 79 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:02
anis написав:
rollo написав:Гасимся правильно 27-го? Ничего не напутал?
Какие у вас лимиты?, что есть необходимость гасить их, я на Б5 и Вики все лимиты за месяц успеваю по несколько раз прогнать, даже и не смотрю когда тут гасится надо))
У меня 10 000. Но активно использую карты и других банков.
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 858
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:11
rollo написав: anis написав:
rollo написав:Гасимся правильно 27-го? Ничего не напутал?
Какие у вас лимиты?, что есть необходимость гасить их, я на Б5 и Вики все лимиты за месяц успеваю по несколько раз прогнать, даже и не смотрю когда тут гасится надо))
У меня 10 000. Но активно использую карты и других банков.
10k для ТАС норм, у меня 3к
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
-
anis
-
-
- Повідомлень: 2381
- З нами з: 22.11.15
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 79 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 лип, 2020 22:51
Тоже 3 т.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 2659
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 991 раз.
- Подякували: 289 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 25 лип, 2020 09:07
Коллеги, если сегодня пополнить WeekEnd через банкомат и после этого в TAS2U перекинуть средства с дебетного счета на кредитный через кнопку "погасить кредит" - когда проведется операция?
Иными словами - по сегодняшним тратам начислят повышенный (за счёт кредитных средств) или обычный cashback?
-
Anadonta
-
-
- Повідомлень: 846
- З нами з: 25.11.12
- Подякував: 125 раз.
- Подякували: 138 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 25 лип, 2020 09:51
Anadonta написав:
Коллеги, если сегодня пополнить WeekEnd через банкомат и после этого в TAS2U перекинуть средства с дебетного счета на кредитный через кнопку "погасить кредит" - когда проведется операция?
Иными словами - по сегодняшним тратам начислят повышенный (за счёт кредитных средств) или обычный cashback?
Не уверен что система вам даст перебросить, потому как в реале проводка пополнения кэшем пройдет понедельником. На вашем месте я бы пополнил налом скажем моню (или любой другой банк который у вас привязан в т2ю и его пополнение налом бесплатно и выход по р2р бесплатен), а уже с него пимпой бы гасил долг виики. В этом случае точно все пройдет и при дальнейшей покупке точно будет повышеный %
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 4728
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 1054 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps
, IBM
, Ratatui
і 5 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|