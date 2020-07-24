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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3483348434853486

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:46

Re: ТАСКОМБАНК

lel написав:
rollo написав:Гасимся правильно 27-го? Ничего не напутал?
Да. Если все будет работать. Я сегодня, лимит маленький, траты завтра.
Значит загасимся 27-го. Смелого пуля боится. :-)
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:48

Re: ТАСКОМБАНК

rollo написав:Гасимся правильно 27-го? Ничего не напутал?
Какие у вас лимиты?, что есть необходимость гасить их, я на Б5 и Вики все лимиты за месяц успеваю по несколько раз прогнать, даже и не смотрю когда тут гасится надо))
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
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  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:02

  anis написав:
rollo написав:Гасимся правильно 27-го? Ничего не напутал?
Какие у вас лимиты?, что есть необходимость гасить их, я на Б5 и Вики все лимиты за месяц успеваю по несколько раз прогнать, даже и не смотрю когда тут гасится надо))

У меня 10 000. Но активно использую карты и других банков.
rollo
 
Повідомлень: 858
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:11

Re: ТАСКОМБАНК

rollo написав:
  anis написав:
rollo написав:Гасимся правильно 27-го? Ничего не напутал?
Какие у вас лимиты?, что есть необходимость гасить их, я на Б5 и Вики все лимиты за месяц успеваю по несколько раз прогнать, даже и не смотрю когда тут гасится надо))

У меня 10 000. Но активно использую карты и других банков.
10k для ТАС норм, у меня 3к
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлень: 2381
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Подякував: 104 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 22:51

Re: ТАСКОМБАНК

Тоже 3 т.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 09:07

Коллеги, если сегодня пополнить WeekEnd через банкомат и после этого в TAS2U перекинуть средства с дебетного счета на кредитный через кнопку "погасить кредит" - когда проведется операция?
Иными словами - по сегодняшним тратам начислят повышенный (за счёт кредитных средств) или обычный cashback?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 09:51

  Anadonta написав:Коллеги, если сегодня пополнить WeekEnd через банкомат и после этого в TAS2U перекинуть средства с дебетного счета на кредитный через кнопку "погасить кредит" - когда проведется операция?
Иными словами - по сегодняшним тратам начислят повышенный (за счёт кредитных средств) или обычный cashback?

Не уверен что система вам даст перебросить, потому как в реале проводка пополнения кэшем пройдет понедельником. На вашем месте я бы пополнил налом скажем моню (или любой другой банк который у вас привязан в т2ю и его пополнение налом бесплатно и выход по р2р бесплатен), а уже с него пимпой бы гасил долг виики. В этом случае точно все пройдет и при дальнейшей покупке точно будет повышеный %
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 12:15

Re: ТАСКОМБАНК

В апреле в ТАС2Ю оформил долларовый депозит Стабильный (на полгода, но это не точно) под 2.5% годовых (с ежемесячной выплатой %).
До 22 июля исправно капали % (~ исходя из ставки 2.5% годовых).
Сейчас в ТАС2U пишет, что у меня депозит не под 2.5%, а уже под 1%. И % тоже начисляет под 1%. WTF?
Договор, который подгружается с сайта сейчас тоже расписывает, что я якобы в апреле согласился отдать деньги банку под 1% годовых.
Sinica
 
Повідомлень: 179
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 12:19

  Sinica написав:В апреле в ТАС2Ю оформил долларовый депозит Стабильный (на полгода, но это не точно) под 2.5% годовых (с ежемесячной выплатой %).
До 22 июля исправно капали % (~ исходя из ставки 2.5% годовых).
Сейчас в ТАС2U пишет, что у меня депозит не под 2.5%, а уже под 1%. И % тоже начисляет под 1%. WTF?
Договор, который подгружается с сайта сейчас тоже расписывает, что я якобы в апреле согласился отдать деньги банку под 1% годовых.

Чиніть шкандаль...мабуть технічний збій.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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