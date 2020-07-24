Значит загасимся 27-го. Смелого пуля боится.lel написав:Да. Если все будет работать. Я сегодня, лимит маленький, траты завтра.rollo написав:Гасимся правильно 27-го? Ничего не напутал?
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:46
Re: ТАСКОМБАНК
Значит загасимся 27-го. Смелого пуля боится.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:48
Re: ТАСКОМБАНК
Какие у вас лимиты?, что есть необходимость гасить их, я на Б5 и Вики все лимиты за месяц успеваю по несколько раз прогнать, даже и не смотрю когда тут гасится надо))
Оформи карту по ссылке и получи:
Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:02
Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:11
Re: ТАСКОМБАНК
10k для ТАС норм, у меня 3к
Оформи карту по ссылке и получи:
Додано: П'ят 24 лип, 2020 22:51
Re: ТАСКОМБАНК
Тоже 3 т.
Додано: Суб 25 лип, 2020 09:07
Коллеги, если сегодня пополнить WeekEnd через банкомат и после этого в TAS2U перекинуть средства с дебетного счета на кредитный через кнопку "погасить кредит" - когда проведется операция?
Иными словами - по сегодняшним тратам начислят повышенный (за счёт кредитных средств) или обычный cashback?
Додано: Суб 25 лип, 2020 09:51
Не уверен что система вам даст перебросить, потому как в реале проводка пополнения кэшем пройдет понедельником. На вашем месте я бы пополнил налом скажем моню (или любой другой банк который у вас привязан в т2ю и его пополнение налом бесплатно и выход по р2р бесплатен), а уже с него пимпой бы гасил долг виики. В этом случае точно все пройдет и при дальнейшей покупке точно будет повышеный %
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Додано: Суб 25 лип, 2020 12:15
Re: ТАСКОМБАНК
В апреле в ТАС2Ю оформил долларовый депозит Стабильный (на полгода, но это не точно) под 2.5% годовых (с ежемесячной выплатой %).
До 22 июля исправно капали % (~ исходя из ставки 2.5% годовых).
Сейчас в ТАС2U пишет, что у меня депозит не под 2.5%, а уже под 1%. И % тоже начисляет под 1%. WTF?
Договор, который подгружается с сайта сейчас тоже расписывает, что я якобы в апреле согласился отдать деньги банку под 1% годовых.
Додано: Суб 25 лип, 2020 12:19
Чиніть шкандаль...мабуть технічний збій.
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Додано: Суб 25 лип, 2020 12:42
Re: ТАСКОМБАНК
Похоже вжарили на автопролонгации 3 месячного депозита.
Т.е. (видимо) изначально вклад размещался на 3мес под 2.5%, а в конце июля банк его пролонгировал под 1% (согласно нынешней ставки для 3мес депо в долларе).
Никаких уведомлений не было, номер договора остался такой же, дата оформления в pdf файле осталась апрельской, а % и срок окончания добавили новые. Ровно также как не найти срок на который изначально размещался депозит.
На пролонгацию указывает то, что по депо висела активная галочка о пролонгации и в 20ых числах июля была выплата % по депозиту (т.е. через 90-91день после размещения депо), тогда как раньше % выплачивались 1 числа нового календарного месяца.
Невелика потеря, пусть себе за неё кофе купят.
Востаннє редагувалось Sinica в Суб 25 лип, 2020 12:49, всього редагувалось 2 разів.
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