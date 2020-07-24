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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 лип, 2020 12:43
Flamingo
Спасибо! Сейчас привяжу карту ПроКредита в TAS2U и попробую...
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Anadonta
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Додано: Суб 25 лип, 2020 13:13
Flamingo
Успешно привязал карту и через кнопку "погасить кредит" перегнал на Weekend нужную сумму. Почти сразу пришла sms о том, что сумма зачислена для погашения кредитной задолженности, но остаток по карте пока остается прежним, хотя прошло уже полчаса после совершения операции.
Это нормально или что-то пошло не так?
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Anadonta
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Додано: Суб 25 лип, 2020 13:26
Anadonta написав:Flamingo
Успешно привязал карту и через кнопку "погасить кредит" перегнал на Weekend нужную сумму. Почти сразу пришла sms о том, что сумма зачислена для погашения кредитной задолженности, но остаток по карте пока остается прежним, хотя прошло уже полчаса после совершения операции.
Это нормально или что-то пошло не так?
Нормально. У меня тоже не быстро на кредитную часть заходит.
Периодически перевходите в тас2ю, чтобы обновилось
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ol_zy
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Додано: Суб 25 лип, 2020 13:31
ol_zy написав: Anadonta написав:Flamingo
Успешно привязал карту и через кнопку "погасить кредит" перегнал на Weekend нужную сумму. Почти сразу пришла sms о том, что сумма зачислена для погашения кредитной задолженности, но остаток по карте пока остается прежним, хотя прошло уже полчаса после совершения операции.
Это нормально или что-то пошло не так?
Нормально. У меня тоже не быстро на кредитную часть заходит.
Периодически перевходите в тас2ю, чтобы обновилось
Обещали обновлять баланс каждые 10 мин до 21:00 в опердень, и 30 мин в неопер
Можно и вслепую попробовать, через 20..30мин после отой СМСки
Замечено, шо на Б5 чОтЧе работает пимпа, чем у Виики
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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1
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2
Додано: Суб 25 лип, 2020 13:35
clientage написав: ol_zy написав: Anadonta написав:Flamingo
Успешно привязал карту и через кнопку "погасить кредит" перегнал на Weekend нужную сумму. Почти сразу пришла sms о том, что сумма зачислена для погашения кредитной задолженности, но остаток по карте пока остается прежним, хотя прошло уже полчаса после совершения операции.
Это нормально или что-то пошло не так?
Нормально. У меня тоже не быстро на кредитную часть заходит.
Периодически перевходите в тас2ю, чтобы обновилось
Обещали обновлять баланс каждые 10 мин до 21:00 в опердень, и 30 мин в неопер
Можно и вслепую попробовать, через 20..30мин после отой СМСки
Замечено, шо на Б5 чОтЧе работает пимпа, чем у Виики
это да на Б5 я прям на кассе (самообслуживания) погашал, после оплаты на первую 1К и пока сканировали остаток заходило и успевал заплатить и это в выходной.
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ol_zy
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