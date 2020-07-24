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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3484348534863487

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 12:43

Flamingo
Спасибо! Сейчас привяжу карту ПроКредита в TAS2U и попробую...
Anadonta
 
Повідомлень: 848
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 13:13

Flamingo
Успешно привязал карту и через кнопку "погасить кредит" перегнал на Weekend нужную сумму. Почти сразу пришла sms о том, что сумма зачислена для погашения кредитной задолженности, но остаток по карте пока остается прежним, хотя прошло уже полчаса после совершения операции.
Это нормально или что-то пошло не так?
Anadonta
 
Повідомлень: 848
З нами з: 25.11.12
Подякував: 126 раз.
Подякували: 138 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 13:26

  Anadonta написав:Flamingo
Успешно привязал карту и через кнопку "погасить кредит" перегнал на Weekend нужную сумму. Почти сразу пришла sms о том, что сумма зачислена для погашения кредитной задолженности, но остаток по карте пока остается прежним, хотя прошло уже полчаса после совершения операции.
Это нормально или что-то пошло не так?

Нормально. У меня тоже не быстро на кредитную часть заходит.
Периодически перевходите в тас2ю, чтобы обновилось
ol_zy
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Повідомлень: 6039
З нами з: 20.01.15
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 13:31

  ol_zy написав:
  Anadonta написав:Flamingo
Успешно привязал карту и через кнопку "погасить кредит" перегнал на Weekend нужную сумму. Почти сразу пришла sms о том, что сумма зачислена для погашения кредитной задолженности, но остаток по карте пока остается прежним, хотя прошло уже полчаса после совершения операции.
Это нормально или что-то пошло не так?

Нормально. У меня тоже не быстро на кредитную часть заходит.
Периодически перевходите в тас2ю, чтобы обновилось

Обещали обновлять баланс каждые 10 мин до 21:00 в опердень, и 30 мин в неопер
Можно и вслепую попробовать, через 20..30мин после отой СМСки
Замечено, шо на Б5 чОтЧе работает пимпа, чем у Виики :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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З нами з: 08.12.07
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 13:35

  clientage написав:
  ol_zy написав:
  Anadonta написав:Flamingo
Успешно привязал карту и через кнопку "погасить кредит" перегнал на Weekend нужную сумму. Почти сразу пришла sms о том, что сумма зачислена для погашения кредитной задолженности, но остаток по карте пока остается прежним, хотя прошло уже полчаса после совершения операции.
Это нормально или что-то пошло не так?

Нормально. У меня тоже не быстро на кредитную часть заходит.
Периодически перевходите в тас2ю, чтобы обновилось

Обещали обновлять баланс каждые 10 мин до 21:00 в опердень, и 30 мин в неопер
Можно и вслепую попробовать, через 20..30мин после отой СМСки
Замечено, шо на Б5 чОтЧе работает пимпа, чем у Виики :idea:

это да на Б5 я прям на кассе (самообслуживания) погашал, после оплаты на первую 1К и пока сканировали остаток заходило и успевал заплатить и это в выходной.
ol_zy
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Повідомлень: 6039
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 14:01

Ну это естественно - на Б5 оно идет прямо на счет, а на Виику через всякие распределения и транзитки. Типа чтоб не промахнуться и на счет в фунтах не зайти случайно ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлень: 4730
З нами з: 20.03.15
Подякував: 84 раз.
Подякували: 1055 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 14:14

  Flamingo написав:Ну это естественно - на Б5 оно идет прямо на счет, а на Виику через всякие распределения и транзитки. Типа чтоб не промахнуться и на счет в фунтах не зайти случайно ;)

Ну пимпа то именно для погашения кредита, но чото у Виики она тормознутая :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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З нами з: 08.12.07
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 14:20

  clientage написав:
  Flamingo написав:Ну это естественно - на Б5 оно идет прямо на счет, а на Виику через всякие распределения и транзитки. Типа чтоб не промахнуться и на счет в фунтах не зайти случайно ;)

Ну пимпа то именно для погашения кредита, но чото у Виики она тормознутая :)

Ну то что пимпа чисто для погашения, не означает что там все просто. За одной пимпой может скрываться 2-3-4 реальных проводки. Особенно если еще в текущем месяце не погашен обязательный платеж. Поэтому пока система расщепит сумму на составляющие нуна какое-то время на синхронизацию процессинга с ОДБ
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлень: 4730
З нами з: 20.03.15
Подякував: 84 раз.
Подякували: 1055 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 14:27

  Flamingo написав:
  clientage написав:
  Flamingo написав:Ну это естественно - на Б5 оно идет прямо на счет, а на Виику через всякие распределения и транзитки. Типа чтоб не промахнуться и на счет в фунтах не зайти случайно ;)

Ну пимпа то именно для погашения кредита, но чото у Виики она тормознутая :)

Ну то что пимпа чисто для погашения, не означает что там все просто. За одной пимпой может скрываться 2-3-4 реальных проводки. Особенно если еще в текущем месяце не погашен обязательный платеж. Поэтому пока система расщепит сумму на составляющие нуна какое-то время на синхронизацию процессинга с ОДБ

Ну дааа
Но сама синхронизация прихода по счету и карте должна быстрее выполняться, там же свой родной кардпроцессинг фурычит
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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З нами з: 08.12.07
Подякував: 2542 раз.
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  #<1 ... 3484348534863487
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