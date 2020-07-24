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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 лип, 2020 12:43
Flamingo
Спасибо! Сейчас привяжу карту ПроКредита в TAS2U и попробую...
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Anadonta
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Додано: Суб 25 лип, 2020 13:13
Flamingo
Успешно привязал карту и через кнопку "погасить кредит" перегнал на Weekend нужную сумму. Почти сразу пришла sms о том, что сумма зачислена для погашения кредитной задолженности, но остаток по карте пока остается прежним, хотя прошло уже полчаса после совершения операции.
Это нормально или что-то пошло не так?
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Anadonta
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Додано: Суб 25 лип, 2020 13:26
Anadonta написав:Flamingo
Успешно привязал карту и через кнопку "погасить кредит" перегнал на Weekend нужную сумму. Почти сразу пришла sms о том, что сумма зачислена для погашения кредитной задолженности, но остаток по карте пока остается прежним, хотя прошло уже полчаса после совершения операции.
Это нормально или что-то пошло не так?
Нормально. У меня тоже не быстро на кредитную часть заходит.
Периодически перевходите в тас2ю, чтобы обновилось
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ol_zy
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Додано: Суб 25 лип, 2020 13:31
ol_zy написав: Anadonta написав:Flamingo
Успешно привязал карту и через кнопку "погасить кредит" перегнал на Weekend нужную сумму. Почти сразу пришла sms о том, что сумма зачислена для погашения кредитной задолженности, но остаток по карте пока остается прежним, хотя прошло уже полчаса после совершения операции.
Это нормально или что-то пошло не так?
Нормально. У меня тоже не быстро на кредитную часть заходит.
Периодически перевходите в тас2ю, чтобы обновилось
Обещали обновлять баланс каждые 10 мин до 21:00 в опердень, и 30 мин в неопер
Можно и вслепую попробовать, через 20..30мин после отой СМСки
Замечено, шо на Б5 чОтЧе работает пимпа, чем у Виики
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 25 лип, 2020 13:35
clientage написав: ol_zy написав: Anadonta написав:Flamingo
Успешно привязал карту и через кнопку "погасить кредит" перегнал на Weekend нужную сумму. Почти сразу пришла sms о том, что сумма зачислена для погашения кредитной задолженности, но остаток по карте пока остается прежним, хотя прошло уже полчаса после совершения операции.
Это нормально или что-то пошло не так?
Нормально. У меня тоже не быстро на кредитную часть заходит.
Периодически перевходите в тас2ю, чтобы обновилось
Обещали обновлять баланс каждые 10 мин до 21:00 в опердень, и 30 мин в неопер
Можно и вслепую попробовать, через 20..30мин после отой СМСки
Замечено, шо на Б5 чОтЧе работает пимпа, чем у Виики
это да на Б5 я прям на кассе (самообслуживания) погашал, после оплаты на первую 1К и пока сканировали остаток заходило и успевал заплатить и это в выходной.
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ol_zy
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Додано: Суб 25 лип, 2020 14:01
Ну это естественно - на Б5 оно идет прямо на счет, а на Виику через всякие распределения и транзитки. Типа чтоб не промахнуться и на счет в фунтах не зайти случайно
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Суб 25 лип, 2020 14:14
Flamingo написав:
Ну это естественно - на Б5 оно идет прямо на счет, а на Виику через всякие распределения и транзитки. Типа чтоб не промахнуться и на счет в фунтах не зайти случайно
Ну пимпа то именно для погашения кредита, но чото у Виики она тормознутая
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 25 лип, 2020 14:20
Ну то что пимпа чисто для погашения, не означает что там все просто. За одной пимпой может скрываться 2-3-4 реальных проводки. Особенно если еще в текущем месяце не погашен обязательный платеж. Поэтому пока система расщепит сумму на составляющие нуна какое-то время на синхронизацию процессинга с ОДБ
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Додано: Суб 25 лип, 2020 14:27
Flamingo написав:
Ну то что пимпа чисто для погашения, не означает что там все просто. За одной пимпой может скрываться 2-3-4 реальных проводки. Особенно если еще в текущем месяце не погашен обязательный платеж. Поэтому пока система расщепит сумму на составляющие нуна какое-то время на синхронизацию процессинга с ОДБ
Ну дааа
Но сама синхронизация прихода по счету и карте должна быстрее выполняться, там же свой родной кардпроцессинг фурычит
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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