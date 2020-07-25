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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3484348534863487 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 209 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 16% 33 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 23% 49 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 20% 41 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 58 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 13% 28 Всього голосів : 209 Додано: Суб 25 лип, 2020 12:43 Flamingo

Спасибо! Сейчас привяжу карту ПроКредита в TAS2U и попробую... Anadonta Повідомлень: 856 З нами з: 25.11.12 Подякував: 130 раз. Подякували: 141 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лип, 2020 13:13 Flamingo

Успешно привязал карту и через кнопку "погасить кредит" перегнал на Weekend нужную сумму. Почти сразу пришла sms о том, что сумма зачислена для погашения кредитной задолженности, но остаток по карте пока остается прежним, хотя прошло уже полчаса после совершения операции.

Это нормально или что-то пошло не так? Anadonta Повідомлень: 856 З нами з: 25.11.12 Подякував: 130 раз. Подякували: 141 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лип, 2020 13:26 Anadonta написав: Flamingo

Успешно привязал карту и через кнопку "погасить кредит" перегнал на Weekend нужную сумму. Почти сразу пришла sms о том, что сумма зачислена для погашения кредитной задолженности, но остаток по карте пока остается прежним, хотя прошло уже полчаса после совершения операции.

Это нормально или что-то пошло не так? Успешно привязал карту и через кнопку "погасить кредит" перегнал на Weekend нужную сумму. Почти сразу пришла sms о том, что сумма зачислена для погашения кредитной задолженности, но остаток по карте пока остается прежним, хотя прошло уже полчаса после совершения операции.Это нормально или что-то пошло не так?

Нормально. У меня тоже не быстро на кредитную часть заходит.

Периодически перевходите в тас2ю, чтобы обновилось Нормально. У меня тоже не быстро на кредитную часть заходит.Периодически перевходите в тас2ю, чтобы обновилось ol_zy

Повідомлень: 6039 З нами з: 20.01.15 Подякував: 382 раз. Подякували: 620 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лип, 2020 13:31 ol_zy написав: Anadonta написав: Flamingo

Успешно привязал карту и через кнопку "погасить кредит" перегнал на Weekend нужную сумму. Почти сразу пришла sms о том, что сумма зачислена для погашения кредитной задолженности, но остаток по карте пока остается прежним, хотя прошло уже полчаса после совершения операции.

Это нормально или что-то пошло не так? Успешно привязал карту и через кнопку "погасить кредит" перегнал на Weekend нужную сумму. Почти сразу пришла sms о том, что сумма зачислена для погашения кредитной задолженности, но остаток по карте пока остается прежним, хотя прошло уже полчаса после совершения операции.Это нормально или что-то пошло не так?

Нормально. У меня тоже не быстро на кредитную часть заходит.

Периодически перевходите в тас2ю, чтобы обновилось Нормально. У меня тоже не быстро на кредитную часть заходит.Периодически перевходите в тас2ю, чтобы обновилось

Обещали обновлять баланс каждые 10 мин до 21:00 в опердень, и 30 мин в неопер

Можно и вслепую попробовать, через 20..30мин после отой СМСки

Замечено, шо на Б5 чОтЧе работает пимпа, чем у Виики Обещали обновлять баланс каждые 10 мин до 21:00 в опердень, и 30 мин в неоперМожно и вслепую попробовать, через 20..30мин после отой СМСкиЗамечено, шо на Б5 чОтЧе работает пимпа, чем у Виики ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 31995 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2542 раз. Подякували: 3730 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лип, 2020 13:35 clientage написав: ol_zy написав: Anadonta написав: Flamingo

Успешно привязал карту и через кнопку "погасить кредит" перегнал на Weekend нужную сумму. Почти сразу пришла sms о том, что сумма зачислена для погашения кредитной задолженности, но остаток по карте пока остается прежним, хотя прошло уже полчаса после совершения операции.

Это нормально или что-то пошло не так? Успешно привязал карту и через кнопку "погасить кредит" перегнал на Weekend нужную сумму. Почти сразу пришла sms о том, что сумма зачислена для погашения кредитной задолженности, но остаток по карте пока остается прежним, хотя прошло уже полчаса после совершения операции.Это нормально или что-то пошло не так?

Нормально. У меня тоже не быстро на кредитную часть заходит.

Периодически перевходите в тас2ю, чтобы обновилось Нормально. У меня тоже не быстро на кредитную часть заходит.Периодически перевходите в тас2ю, чтобы обновилось

Обещали обновлять баланс каждые 10 мин до 21:00 в опердень, и 30 мин в неопер

Можно и вслепую попробовать, через 20..30мин после отой СМСки

Замечено, шо на Б5 чОтЧе работает пимпа, чем у Виики Обещали обновлять баланс каждые 10 мин до 21:00 в опердень, и 30 мин в неоперМожно и вслепую попробовать, через 20..30мин после отой СМСкиЗамечено, шо на Б5 чОтЧе работает пимпа, чем у Виики

это да на Б5 я прям на кассе (самообслуживания) погашал, после оплаты на первую 1К и пока сканировали остаток заходило и успевал заплатить и это в выходной. это да на Б5 я прям на кассе (самообслуживания) погашал, после оплаты на первую 1К и пока сканировали остаток заходило и успевал заплатить и это в выходной. ol_zy

Повідомлень: 6039 З нами з: 20.01.15 Подякував: 382 раз. Подякували: 620 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лип, 2020 14:01 Ну это естественно - на Б5 оно идет прямо на счет, а на Виику через всякие распределения и транзитки. Типа чтоб не промахнуться и на счет в фунтах не зайти случайно 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0 إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ - карты КоКо от Форварда -- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ Flamingo

Повідомлень: 4730 З нами з: 20.03.15 Подякував: 84 раз. Подякували: 1055 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лип, 2020 14:14 Flamingo написав: Ну это естественно - на Б5 оно идет прямо на счет, а на Виику через всякие распределения и транзитки. Типа чтоб не промахнуться и на счет в фунтах не зайти случайно Ну это естественно - на Б5 оно идет прямо на счет, а на Виику через всякие распределения и транзитки. Типа чтоб не промахнуться и на счет в фунтах не зайти случайно

Ну пимпа то именно для погашения кредита, но чото у Виики она тормознутая Ну пимпа то именно для погашения кредита, но чото у Виики она тормознутая ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 31995 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2542 раз. Подякували: 3730 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лип, 2020 14:20 clientage написав: Flamingo написав: Ну это естественно - на Б5 оно идет прямо на счет, а на Виику через всякие распределения и транзитки. Типа чтоб не промахнуться и на счет в фунтах не зайти случайно Ну это естественно - на Б5 оно идет прямо на счет, а на Виику через всякие распределения и транзитки. Типа чтоб не промахнуться и на счет в фунтах не зайти случайно

Ну пимпа то именно для погашения кредита, но чото у Виики она тормознутая Ну пимпа то именно для погашения кредита, но чото у Виики она тормознутая

Ну то что пимпа чисто для погашения, не означает что там все просто. За одной пимпой может скрываться 2-3-4 реальных проводки. Особенно если еще в текущем месяце не погашен обязательный платеж. Поэтому пока система расщепит сумму на составляющие нуна какое-то время на синхронизацию процессинга с ОДБ Ну то что пимпа чисто для погашения, не означает что там все просто. За одной пимпой может скрываться 2-3-4 реальных проводки. Особенно если еще в текущем месяце не погашен обязательный платеж. Поэтому пока система расщепит сумму на составляющие нуна какое-то время на синхронизацию процессинга с ОДБ 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0 إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ - карты КоКо от Форварда -- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ Flamingo

Повідомлень: 4730 З нами з: 20.03.15 Подякував: 84 раз. Подякували: 1055 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лип, 2020 14:27 Flamingo написав: clientage написав: Flamingo написав: Ну это естественно - на Б5 оно идет прямо на счет, а на Виику через всякие распределения и транзитки. Типа чтоб не промахнуться и на счет в фунтах не зайти случайно Ну это естественно - на Б5 оно идет прямо на счет, а на Виику через всякие распределения и транзитки. Типа чтоб не промахнуться и на счет в фунтах не зайти случайно

Ну пимпа то именно для погашения кредита, но чото у Виики она тормознутая Ну пимпа то именно для погашения кредита, но чото у Виики она тормознутая

Ну то что пимпа чисто для погашения, не означает что там все просто. За одной пимпой может скрываться 2-3-4 реальных проводки. Особенно если еще в текущем месяце не погашен обязательный платеж. Поэтому пока система расщепит сумму на составляющие нуна какое-то время на синхронизацию процессинга с ОДБ Ну то что пимпа чисто для погашения, не означает что там все просто. За одной пимпой может скрываться 2-3-4 реальных проводки. Особенно если еще в текущем месяце не погашен обязательный платеж. Поэтому пока система расщепит сумму на составляющие нуна какое-то время на синхронизацию процессинга с ОДБ

Ну дааа

Но сама синхронизация прихода по счету и карте должна быстрее выполняться, там же свой родной кардпроцессинг фурычит Ну даааНо сама синхронизация прихода по счету и карте должна быстрее выполняться, там же свой родной кардпроцессинг фурычит ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 31995 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2542 раз. Подякували: 3730 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лип, 2020 08:01 Всем откликнувшимся спасибо за советы!

Деньги стали доступны на счету в течение часа, так что вариант вполне рабочий. Теперь можно смело "рубать" cashback. Anadonta Повідомлень: 856 З нами з: 25.11.12 Подякував: 130 раз. Подякували: 141 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3484348534863487 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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