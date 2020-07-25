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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3485348634873488

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 11:29

Re: ТАСКОМБАНК

По weekend коммуналка за свои кэшбек 2% даст? Или здесь тоже изменили условия?
consul
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Повідомлень: 379
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 11:44

consul, боюсь даже об этом писать
Мне пока в смсках после 16го светили этот КБ, ну а в конце мес посмотрим на начисления :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31997
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 11:52

Re: ТАСКОМБАНК

Ждем ваших результатов. Это я готовлюсь чем заменить new. ))
consul
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Повідомлень: 379
З нами з: 11.03.13
Подякував: 2123 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 12:04

Re: ТАСКОМБАНК

Хороших выходных!
Есть ли где-то кэшбэк больше 1% за покупки в аптеках. Б5 как-то блекло смотрится.
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 12:06

Алексей77
Не прикалывайтесь - про допку Пудра к Б5 вы никогда не слышали? Это если на постоянку и при наличии кредитного лимита, разумеется.

До конца лета 8% в Юнексе (на сумму покупки от 300 гривен).
Vorlon
 
Повідомлень: 8605
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 12:17

Re: ТАСКОМБАНК

  Алексей77 написав:бэк больше 1% за покупки в аптеках

До конца мес у Мони, 4% за свои
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31997
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2542 раз.
Подякували: 3730 раз.
 
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  #<1 ... 3485348634873488
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