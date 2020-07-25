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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 лип, 2020 11:29
Re: ТАСКОМБАНК
По weekend коммуналка за свои кэшбек 2% даст? Или здесь тоже изменили условия?
Додано: Нед 26 лип, 2020 11:44
consul, боюсь даже об этом писать
Мне пока в смсках после 16го светили этот КБ, ну а в конце мес посмотрим на начисления
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 26 лип, 2020 11:52
Re: ТАСКОМБАНК
Ждем ваших результатов. Это я готовлюсь чем заменить new. ))
Додано: Нед 26 лип, 2020 12:04
Re: ТАСКОМБАНК
Хороших выходных!
Есть ли где-то кэшбэк больше 1% за покупки в аптеках. Б5 как-то блекло смотрится.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 12:06
Алексей77
Не прикалывайтесь - про допку Пудра к Б5 вы никогда не слышали? Это если на постоянку и при наличии кредитного лимита, разумеется.
До конца лета 8% в Юнексе (на сумму покупки от 300 гривен).
Додано: Нед 26 лип, 2020 12:17
Re: ТАСКОМБАНК
... делайте хоть что-нибудь!
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