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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 лип, 2020 11:29
По weekend коммуналка за свои кэшбек 2% даст? Или здесь тоже изменили условия?
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consul
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Додано: Нед 26 лип, 2020 11:44
consul
, боюсь даже об этом писать
Мне пока в смсках после 16го светили этот КБ, ну а в конце мес посмотрим на начисления
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 26 лип, 2020 11:52
Ждем ваших результатов. Это я готовлюсь чем заменить new. ))
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consul
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Додано: Нед 26 лип, 2020 12:04
Хороших выходных!
Есть ли где-то кэшбэк больше 1% за покупки в аптеках. Б5 как-то блекло смотрится.
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Алексей77
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Додано: Нед 26 лип, 2020 12:06
Алексей77
Не прикалывайтесь - про допку Пудра к Б5 вы никогда не слышали? Это если на постоянку и при наличии кредитного лимита, разумеется.
До конца лета 8% в Юнексе (на сумму покупки от 300 гривен).
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Vorlon
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Додано: Нед 26 лип, 2020 12:17
Алексей77 написав:
бэк больше 1% за покупки в аптеках
До конца мес у Мони, 4% за свои
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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2
Додано: Нед 26 лип, 2020 14:29
consul написав:По weekend коммуналка за свои кэшбек 2% даст? Или здесь тоже изменили условия?
Пока без изменений, хоть свои хоть кредитные 2% чистыми нальют
Оформи карту по ссылке и получи:
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anis
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Додано: Нед 26 лип, 2020 14:35
Vorlon написав:Алексей77
Не прикалывайтесь - про допку Пудра к Б5 вы никогда не слышали? Это если на постоянку и при наличии кредитного лимита, разумеется.
До конца лета 8% в Юнексе (на сумму покупки от 300 гривен).
Слышал. Так она вроде для прекрасной половины? Поправте
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Алексей77
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Додано: Нед 26 лип, 2020 14:48
Алексей77 написав:
Слышал. Так она вроде для прекрасной половины? Поправте
Поправляю: берёте в охапку свою жену, любимую, мать или просто симпатичную знакомую в конце-концов и оформляете на неё допку "Pudra Card". Есть же в вашей жизни женщины?
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Vorlon
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