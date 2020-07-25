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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 лип, 2020 17:50
Vorlon написав: Алексей77 написав:
Слышал. Так она вроде для прекрасной половины? Поправте
Поправляю: берёте в охапку свою жену, любимую, мать или просто симпатичную знакомую в конце-концов и оформляете на неё допку "Pudra Card". Есть же в вашей жизни женщины?
Мені оформлювали пудру без дівчини, правда ліміт не дали
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Додано: Нед 26 лип, 2020 18:44
может ,кто в курсе...как сейчас дела с выплатой дол депо у Таси ? нужно ли за 2 дня заказывать на отделение ... и нету ли комиса при выплате с Вик енда в кассе ?
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